Kako kaos na Bliskom istoku utječe na izbore u SAD-u i tko želi Trumpa?

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu vjerojatno bi više volio Bijelu kuću obojenu u republikanskim bojama na čelu s Donaldom Trumpom, no činjenica je i to da je on trenutačno u poziciji veće fleksibilnosti i autonomije, piše Euronews u svojoj analizi predizborne kampanje u SAD-u kroz rakurs odnosa prema sukobima na Bliskom istoku.

Iransko bombardiranje Izraela bio je odgovor na niz udaraca koji je Izrael zadao iranskim saveznicima, između ostalog na ubojstvo Hamasova političkog čelnika Ismaila Hanije i napad na Hezbolah u Libanonu. Podosta rizično izravno uplitanje Irana u sukob s Izraelom moglo bi dovesti do novih izraelskih vojnih odgovora i daljnje eskalacije. I dok američki predsjednik na odlasku Joe Biden kaže da nastoji spriječiti bilo kakvu eskalaciju, i Netanyahu i Bijela kuća svjesni su toga da je situacija vrlo komplicirana s obzirom na to da će izbori u SAD-u održati za nepunih mjesec dana.