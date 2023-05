Kako je državni bager prodan za 26.000 eura: 'Ovo ti je kao droga. Ponese te, kupiš krš pa se pojaviš doma s tim'

'Ajmo, miči se od auta, ne možete tamo, jučer je bilo gledanje', bez pardona su micali zainteresirane.

Desetak minuta iza devet sati podignula su se vrata na garaži u kojoj je bila komisija i licitiranje na šoderu moglo je početi. Perić je još jednom ponovio pravila igre i podcrtao da ako izlicitirana cijena dostigne više od dvostruke vrijednosti početne cijene, osoba koja je izlicitirala na licu mjesta plaća 10 posto od izlicitirane cijene dodatne jamčevine. U jednom trenutku će se ispostaviti da to neki nisu doživjeli ili da im matematika nije jača strana.

Rizik i kupovina mačka u vreći

'Uvijek je ovo rizik i kupovina mačka u vreći jer ništa od spomenutog nisu dali da se proba upaliti. Možeš se osloniti samo na oko i nadati se najboljem', pojasnio nam je jedan stariji gospodin koji se za sitne pare pokušao domoći HAC-ovog ophodarskog Iveca Dailyja 351 koji je s početnih 950 na kraju prodan za 4750 eura.

'Ovo ti je kao droga. Može te ponijeti pa kupiš krš i onda se pojaviš doma s tim. To nikako ne može dobro završiti', smijući se objašnjava. On je odlučio ići do maksimalno tri tisuće i kada se stiglo do tog iznosa - povukao se.