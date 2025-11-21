Policija se oglasila: Nogometna utakmica Rijeka - Hajduk visokog je rizika

Ulazi u stadion Rujevica u subotu 22. studenoga bit će otvoreni od 16 sati, a iz policije pozivaju gledatelje da do stadiona dođu ranije, kako bi izbjegli prometne gužve i čekanje na ulazima na tribine. Ulazi u stadion za tribinu jug za gostujuće navijače bit će također otvoreni od 16 sati.

Prihvat gostujućih navijača koji će pristizati cestovnim pravcima bit će kod autoceste A6 na punktu Kikovica-Soboli do 15 sati, što je ujedno i posljednje vrijeme dolaska u kojemu se posjetiteljima može jamčiti pravovremeni ulazak na stadion. Odatle će organizirano u koloni pod pratnjom policijskih službenika biti prepraćeni do Rujevice.

Parkiralište za gostujuće navijače organizator je osigurao na toj lokaciji, u Kikovici.

Na ulazima u stadion redarska služba provodit će sigurnosne provjere, a iz policije podsjećaju da je zabranjeno unošenje alkoholnih pića, droga i pirotehničkih sredstava, maskiranje lica radi prikrivanja identiteta, unošenje transparenata, zastava, obilježja ili pjevanje pjesama kojima se iskazuje ili potiče mržnja ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti i druge nedozvoljene radnje.

Sva uočena protupravna ponašanja bit će sankcionirana, a na stadion neće moći ući osobe pod utjecajem alkohola, bez personalizirane ulaznice, koji posjeduju zabranjene predmete ili postoji vjerojatnost da će ugroziti sigurnost drugih na utakmici.

Policija će prije, za vrijeme i nakon utakmice audio i video snimati te fotografirati javno okupljanje i javna mjesta na stadionu i prilaznim pravcima. Na snazi će biti zabrana korištenja dronova i ostalih letjelica, tj. prije, za vrijeme i nakon utakmice bit će uspostavljena no-fly zona.