Kad nemaš sreće... Vraćao se s prosvjeda malih brodara, a onda mu se desila havarija

Vlasnik Vladimir Tomaš izletničkog broda Krešimir iz Pule zbilja danas nije imao sreće. Nakon povratka iz Fažane u Pulu, gdje je bio na prosvjedu malih brodara protiv plaćanja koncesije za plovidbu oko otočja Brijuni, u pulskoj je luci doživio havariju

Kako se čulo od malih brodara koji su bili na prosvjedu, otkazale su komande broda dok se brod kretao uz samu obalu u neposrednoj blizini benzinske crpke. Udario je u mol i potonuo. I to u roku od pet minuta, piše Jutarnji list.

Nisu znali reći što se točno dogodilo jer će to očevid dokazati. Na brodu je bio samo kapetan i mornari i svi su prošli bez ozljeda.

- Sada taj brod treba izvaditi i mora ići na remont. Za njega je ova sezona izgubljena. A tko će to platiti… To platiti iz vlastitog džepa jednostavno nije isplativo. Trebalo bi to pokriti osiguranje, kazali su na licu mjesta.

Mjesto potapanja bilo je ograđeno da se ne bi širilo gorivo koje je isteklo iz spremnika.