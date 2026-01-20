Južna Koreja rasporedila svoj 'projektil-čudovište': Što će učiniti s tajnim oružjem?

Ovo oružje koje po svojim karakteristikama djelomično odgovara projektilima srednjeg dometa , obavijeno je velom tajne, jer dosad nema javno potvrđenih testova, a bojeva glava ne odgovara nijednom sličnom oružju.

No, jasno je da Hyunmoo-5 predstavlja ključno sredstvo odvraćanja, ali i specijalno oružje za potencijalni sukob sa Sjevernom Korejom.

"Budući da Južna Koreja ne može posjedovati nuklearno oružje jer je potpisnica Ugovora o neširenju nuklearnog oružja, čvrsto vjerujem da bismo trebali posjedovati znatan broj projektila Hyunmoo-5 kako bismo postigli ravnotežu terora", rekao je Ahn u intervjuu za novinsku agenciju Yonhap u listopadu prošle godine, prenosi The Korea Herald, dodajući da se traže mjere za značajno povećanje proizvodnje.