Južna Koreja rasporedila svoj 'projektil-čudovište': Što će učiniti s tajnim oružjem?

Južna Koreja je navodno rasporedila svoj projektil Hyunmoo-5 koji po karakteristikama odgovara oružju srednjeg dometa. Nije poznato koliko je komada raspoređeno, ali je jasno da vojni dužnosnici planiraju ozbiljnu integraciju i proizvodnju nekoliko stotina komada tih projektila
Južnokorejski projektil srednjeg dometa Hyunmoo-5, po prvi je puta operativno raspoređen, piše vojni portal The War Zone.
Ovo oružje koje po svojim karakteristikama djelomično odgovara projektilima srednjeg dometa, obavijeno je velom tajne, jer dosad nema javno potvrđenih testova, a bojeva glava ne odgovara nijednom sličnom oružju.
No, jasno je da Hyunmoo-5 predstavlja ključno sredstvo odvraćanja, ali i specijalno oružje za potencijalni sukob sa Sjevernom Korejom.
"Budući da Južna Koreja ne može posjedovati nuklearno oružje jer je potpisnica Ugovora o neširenju nuklearnog oružja, čvrsto vjerujem da bismo trebali posjedovati znatan broj projektila Hyunmoo-5 kako bismo postigli ravnotežu terora", rekao je Ahn u intervjuu za novinsku agenciju Yonhap u listopadu prošle godine, prenosi The Korea Herald, dodajući da se traže mjere za značajno povećanje proizvodnje.
Nekoliko stotina projektila?
Riječ je o jednom od mnogobrojnih specijaliziranih oružanih sustava koje razvija Južna Koreja. Anonimni vojni izvori potvrdili su da vojska "intenzivno radi na integraciji sustava Hyunmoo-5", pri čemu se puna operativna spremnost očekuje prije 2030. godine.
Nije poznato koliko će takvih projektila biti raspoređeno, no mediji spominju raspoređivanje "nekoliko stotina visokoučinkovitih projektila", iako nije jasno tiče li se to samo Hyunmooa-5 ili i drugih vrsta projektila.
Kako bilo, sustav Hyunmoo-5 pojavio se u javnosti prvi puta u listopadu 2024. na proslavi Dana oružanih snaga. Sam projektil nije prikazan, ali devetosovinski lanser može navesti na zaključak da je riječ o najvećem projektilu kojeg je Južna Koreja ikad razvila.
Vlasti opisuju Hyumnoo-5 kao "balistički projektil ultravelike snage", dok ga mediji nazivaju "projektil-čudovište".