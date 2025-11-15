Južina donosi rast temperatura, ali uskoro kreće nova neugodna promjena: Moguć je i snijeg

Tijekom vikenda južina će obilježiti vrijeme u Hrvatskoj. No od početka sljedećeg tjedna stiže neugodna promjena vremena praćena kišom, ponegdje i snijegom te značajnim padom temperature

Južina, koja će potrajati do utorka donosi nam topliji, ali postupno sve vlažniji zrak. Ta se masa nalazi ispred frontalnih poremećaja koji će nam sa zapada pristići početkom sljedećeg tjedna te donijeti neugodnu promjenu vremena. Trenutno naoblake ima samo na sjevernom Jadranu i u Gorskome kotaru, uglavnom oko Rijeke, gdje je moguće malo kiše. Magle ima po kotlinama, a moguća je i na pučini, jer je jugo još uvijek uglavnom slabo.

Oblaci i visoke temperature Subota poslijepodne će u kopnenom dijelu donijeti podizanje magle i prolaznu naoblaku, javlja RTL. Zapuhat će uglavnom umjeren jugozapadnjak koji će podići temperature na između 17 i 20 stupnjeva. Nešto naoblake bit će i na obali, ponajprije u zaleđu. Puhat će slabo do umjereno, na otocima i otvorenom moru i jače jugo. Na sjevernom Jadranu će temperature biti nešto niže, od 14 do 17, dok će u ostatku priobalja biti slične onima na kopnu. U gorju bi pak potpuna naoblaka mogla navečer donijeti i nešto kiše, osobito na širem riječkom području i u Gorskom kotaru. Puhat će umjereno do jako jugo, a temperature će uglavnom biti između 14 i 17 stupnjeva.