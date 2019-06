Juncker: Podržavam ulazak Hrvatske u Schengen i eurozonu, impresioniran sam napretkom zemlje

Predsjednik Europske komisije (EK) Jean-Claude Juncker podržao je u petak u Zagrebu ulazak Hrvatske u šengensku zonu i zonu eura, izrazivši nadu da će pozitivna preporuka za priključenje prostoru slobode kretanja biti upućena Europskom vijeću još za mandata njegove komisije koji završava 31. listopada ove godine.

Plenković kaže da je na tom planu napravljen veliki posao. "Hrvatska očekuje da bi do kraja mandata ove Komisije dobili pozitivnu evaluaciju napretka koji smo napravili u ispunjavanju kriterija za pristupanje šengenskom prostoru. U tom pogledu Hrvatska je učinila jako puno", rekao je Plenković.

"Odmah nakon ulaska u EU iskoristili smo prvih 120 milijuna eura, nakon toga još dodatnih 120 milijuna eura, Hrvatska jača svoju vanjsku granicu, unapređuje policijsku suradnju sa susjednim zemljama i uvjereni smo da ćemo ispuniti i posljednje elementa koji su na stolu kako bi EK mogla donijeti pozitivnu ocjenu i uputiti prijedlog Vijeću", dodao je.

Kada se radi o eurozoni, još jednom pitanju iznimno važnom za Hrvatsku, predsjednik EK-a smatra da je "Hrvatska potpuno spremna uskoro se priključiti mehanizmu ERM II".

Juncker je "impresioniran" napretkom zemlje na gospodarskom i financijskom planu te je pohvalio ogromne napore ministra financija. O ulasku Hrvatske u tečajni mehanizam ERM II "odlučit će Europska središnja banka, a EK će tome dati potporu", istaknuo je Juncker.

Plenković je rekao da je za Hrvatsku važno da nastavi dijalog s EK-om oko uvođenja eura. "Taj cilj nije za sutra, to je proces koji će trajati nekoliko godina, većinu kriterija do sada ispuvanjavamo a ubrzano, i to puno brže nego u drugim zemljama, smanjivanje javnog duga nam daje za pravo da ćemo te kriterije realizirati", kazao je, dodajući da Zagreb već sada većinu kriterija ispunjava. "Vlada će zajedno s Hrvatskom narodnom bankom raditi na ispunjavanju toga cilja".