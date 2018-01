Juncker o zapadnom Balkanu i povratku u 1990-te

Zapadni Balkan mora imati jasnu europsku perspektivu jer i dalje postoji opasnost da se u toj 'kompliciranoj regiji' vrate 1990-te, izjavio je u petak u Sofiji predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker

'Vrlo smo zadovoljni što bugarsko predsjedništvo u svojim prioritetima pridaje veliku pozornost zapadnom Balkanu, koje to područje zaslužuje. Važno je da zapadni Balkan ima europsku perspektivu, u suprotnom mogli bi doći do događaja koji bi nas vratili na početak 90-tih godina prošlog stoljeća, a to nikako ne želimo', izjavio je Juncker na zajedničkoj konferenciji za novinare u Sofiji s bugarskim premijerom Bojkom Borisovim.