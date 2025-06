Tadić: Dva su ključna pravila kod nuklearnog oružja - kad bi ga Iran nabavio, došlo bi do ovoga

Stručnjak za nuklearnu energiju Tonči Tadić gostovao je u Dnevniku HTV-a gdje je govorio o nuklearnom programu Irana.

'Može ići na razvoj vlastite nuklearne energije u mirnodopske svrhe, ali bez kontrole može ići i na razvoj uranske nuklearne bombe. Ako obogaćivanje urana ne zaustavi na desetak posto koliko je dovoljno za nuklearku, nego ako dođe do 90% koliko je potrebno za nuklearno oružje. Oni su mogli ići na plutonijski ciklus razvoja nuklearne bombe, ali bi on iziskivao testiranje i dao bi svima do znanja da Iran ima bombu. Ovako je to igra mačke i miša, možda imamo bombu, a možda i nemamo. Mislim da cijelog ovog problema ne bi bilo da Trump nije razorio 2016. godine slobodni sporazum o kontroli iranskog nuklearnog programa. Sada svi spekuliraju što on ima i koliko ima', rekao je.