Sprema se novi sukob Plenkovića i Milanovića zbog Vrhovnog suda? 'Obrisali su pod s Artuković Kunšt'

'Neka odbiju prijedlog imenovanja u Saboru, ali drugog kandidata neće dobiti. Osim ako ona izričito ne odustane. Ne možemo tako igrati, ovo je nekorektno. Kandidatkinji nije pronađena nijedna ozbiljna zamjerka. Ja znam da ona ne može biti sjajna i odlična i blistava kao kandidati gospodina Plenkovića, nemam ja takve. Ali, mislim da je ona dostojna sutkinja. Međutim, bilo je nekoliko načina da se to na vrijeme kaže. Plenković će znati na što mislim. Ovako, brisat pod sa osobom, to nećemo. Prema tome, ako bude novih poziva poručujem eventualno zainteresiranima da se ne javljaju jer nikoga neću predložiti', rekao je predsjednik Milanović.

Podsjetimo, vladajuća koalicija na jučerašnjem je sastanku zaključila da neće podržati Milanovićev prijedlog da se za predsjednicu izabere Sandra Artuković Kunšt. Predsjednika Vrhovnog suda bira Sabor, i to na prijedlog predsjednika države. Uz to idu i mišljenja Opće sjednice Vrhovnog suda i Odbora za pravosuđe, međutim ona nisu obvezujuća za Milanovićevu odluku o prijedlogu. Na Općoj sjednici Vrhovnog suda ni jedan od kandidata nije dobio pozitivno mišljenje, kao ni na Odboru za pravosuđe, pa tako ni Sandra Artuković Kunšt.

Premijer Andrej Plenković kazao je da se Artuković Kunšt 'očito nikog nije dojmila'. 'Njen nastup na saborskom Odboru za pravosuđe očito nije bio zadovoljavajući za članove Odbora, a negativni je i stav opće sjednice Vrhovnog suda također. Dosadašnje reference očito nisu takve da bi bilo koji od ova tri relevantna tijela - Vrhovni sud, saborski Odbor i vladajuća koalicija, dali podršku. Iz toga je stav da se Artuković Kunšt neće podržati, pa ćemo u daljnjoj proceduri, nakon što prođe to glasanje u Saboru, ići dalje s procedurom', naglasio je Plenković, koji smatra da situacija s Artuković Kunšte neće utjecati na druga otvorena pitanja između Pantovčaka i Banskih dvora.

Sandra Artuković Kunšt bivša je višegodišnja državna tajnica u vrijeme Milanovićeve vlade, a bila je i njegova školska prijateljica. Artuković Kunšt se nakon odlaska iz Ministarstva vratila na zagrebački Županijski sud te kao sutkinja od 2009. radi u Građanskom odjelu i odlučuje u općim građanskim, obiteljskim i radnim sporovima, u predmetima o suzbijanju diskriminacije te drugima iz građanske grane sudovanja. Lani se prijavila i na poziv za izbor ustavnih sudaca, no nije prošla.

I prethodni izbor pun sukoba

Ovo nije prvi put da je između Milanovića i vladajuće većine došlo do sukoba zbog izbora čelne osobe Vrhovnog suda. Naime, napeto je bilo i kod izbora 2021. kada je Milanović inzistirao na svojoj kandidatkinji Zlati Đurđević iako se nije zakonski prijavila na natječaj Državnog sudbenog vijeća. Iako se kasnije prijavila, nije dobila podršku većine u Saboru, nakon čega je Milanović predložio novog kandidata -- Radovana Dobronića. On je dobio veliku podršku u Saboru i na čelu Vrhovnog suda bio je do svoje smrti u ožujku ove godine.