Kina izbacuje Rusiju iz igre: Tko će prvi do beskrajnih prostranstava s mineralima vrijednima milijarde?

'Kada je prije dvije godine u Xi'anu - prvoj prijestolnici ujedinjenog kineskog carstva - održan prvi samit, kodnog naziva C5+1 (pet zemalja srednje Azije i Kina), bilo je jasno da je to formula za oživljavanje kineske inicijative Pojas i put, koju su prekinuli ukrajinski rat i bliskoistočna kriza. I mnogo više od toga. Jačanjem takvih veza sa srednjom Azijom, Kina nastoji istisnuti tradicionalan ruski utjecaj iz ove regije , osujetiti sve potencijalne ambicije predsjednika Vladimira Putina da obnovi Sovjetski Savez te osigurati još jedan izvor energije koji će joj biti tim važniji kako budućnost Irana postaje sve neizvjesnija, a ponašanje Rusije nepredvidljivije', piše Zorana Baković za Delo.

No sastanak 'Stanova' i Kine nije jedini. Prije više od dva mjeseca održan je i samit srednjoazijskih država i čelnika Europske unije u Samarkandu, drevnom gradu u Uzbekistanu. 'Bio je to jedan od rijetkih pametnih poteza Bruxellesa na azijskom kontinentu. Podizanje odnosa na razinu strateškog partnerstva, uspostavljanje investicijskog paketa od 12 milijardi eura u promet, ključne minerale, klimatski kritičnu hidroenergiju i digitalnu povezanost te brojni izrazi dubokog poštovanja prema neovisnosti 'ponosnih nacija' regije, kako je to rekla predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, mogli bi je pretvoriti u važan bastion zdravih europskih interesa, smješten u ruskom dvorištu i blizu Kine', nastavlja Baković.

A što je sa SAD-om?

I dok europska prisutnost na ovom prostoru Kini neće smetati, nešto je drugačija priča s Rusijom, a tu je i SAD. 'Kina očito nije spremna čekati da se Rusija oporavi od troškova rata i šokova koje doživljava na Bliskom istoku te da EU konsolidira i ispravno definira svoje strateške interese na azijskom tlu. Niti je spremna čekati da se SAD vrati formatu C5+1, koji je Donald Trump pokrenuo tijekom svog prvog mandata, ali koji je Joe Biden napustio jer je smatrao važnijim jačanje saveza s demokratskim zemljama. Još nije jasno koliko će energije Trump uložiti u srednju Aziju tijekom ovog mandata, ali mogla bi ga privući činjenica da su geološka istraživanja otkrila 2018. godine da Kazahstan ima 160 nalazišta rijetkih zemnih metala, Uzbekistan 87, Kirgistan 75, a Tadžikistan i Turkmenistan po 60. Sam Uzbekistan također ima velike rezerve 30 strateških metala, uključujući litij, grafit, titan, tantal, niobij, željezo i cirkonij', piše stručnjakinja.