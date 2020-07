Junak s Trnja spasio kvart od poplave pa završio u policiji

Zagrepčanin Tihomir Blagus, na društvenim mrežama "junak koji je spasio naselje Trnje od katastrofalne poplave u petak navečer", veći dio subote proveo je u policijskoj postaji u koju je priveden zbog remećenja javnog reda i mira, piše u ponedjeljak Jutarnji list

"Uspjeli smo provaliti i ući, a unutra je sve bilo pod vodom. Bio je mrak, a iz vode su virila četiri električna kabela. Stavio sam nožni prst u vodu da vidim ima li struje. Onda smo shvatili da gumbi kojima bi se trebalo podići branu ne rade. Prije sedam godina obećali su da će to popraviti, ali to se nije dogodilo", rekao je Blagus.

"Trebao sam i prespavati na policiji, ali su me pustili oko 20 sati. Rekli su mi da je bio golem pritisak javnosti i da me puštaju", ispričao je Blagus.

Preostalo mu je samo da ručno podigne branu stojeći bos u prljavoj vodi.

"Počeo sam vrtjeti to staro, prljavo kormilo, no nije išlo. Umor me svladao, no vrtio sam ne znam ni sam koliko, susjedi kažu da je to trajalo oko pola sata. Čim sam do pola odvrtio, voda se počela povlačiti. Kad sam na kraju podignuo branu, voda se već za deset minuta povukla", ispričao je Blagus.

Drugog dana od susjeda je čuo da je policija došla do kućice Hrvatskih voda.

"Uzeo sam mobitel i otišao tamo. Rekli su mi da rade očevid na osnovi prijave Hrvatskih voda. Vidjeli su krv, no rekao sam da je to moja krv jer sam ozlijedio nos dok sam vrtio kormilo. Htio sam ih snimiti mobitelom, ali mi to nisu dopustili pa smo se posvađali te su me priveli u policijsku postaju", ispričao je Blagus.

Iako je u subotu navečer pušten na slobodu, Tihomiru Blagusu rečeno je da će ponovno biti pozvan te da će odgovarati na sudu, donosi Jutarnji list.