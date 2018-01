'U HDZ-u se mijenjaju predsjednici, ali on ostaje pokret za Hrvatsku okovanu korupcijom'

Kriza u HDZ-u, kriza u SDP-u, ali i opći društveni trendovi jačanja konzervativnih stavova u Hrvatskoj bili su povod Novom listu za razgovor sa SDP-ovim saborskim zastupnikom Željkom Jovanovićem, koji je nedavno ponovno preuzeo i vođenje saborskog Antikorupcijskog vijeća

Govoreći o HDZ-u, Jovanović je u razgovoru za Novi list pojasnio zašto je poistovjetio dvije struje u toj stranci - onu desniju i ovu moderniju, europsku. 'Vuk dlaku mijenja, ali ćud ne. U HDZ-u se mijenjaju predsjednici, nema više ni Tuđmana, ni Sanadera, ni Jadranke Kosor, ni Karamarka, ali i s Plenkovićem to je uvijek onaj isti HDZ – pokret za Hrvatsku okovanu korupcijom i sukobom interesa. Zahvaljujući i najnovijem partneru HNS-u, s Vrdoljakom na čelu, Hrvatska je dobila sramotnu, neprirodnu, trgovačko-ortačku koaliciju sklepanu na laži i političkoj korupciji zbog vlasti pod svaku cijenu. To je koalicija bez reformi, bez ideja, ali i bez političke hrabrosti da provede nužne promjene u Hrvatskoj, posebno u pravosuđu i sudstvu, javnoj upravi te naravno i obrazovanju i zdravstvu. Upravo zbog toga prošlu je godinu, uz političku korupciju i ortački model kapitalizma, obilježila ofenziva konzervativne revolucije kojom se atakiralo na osobne slobode, slobodu medija i novinara. U jednoj riječi, Plenković i njegova vlada prema tim filofašističkim i sličnim nazadnjačkim pojavama odnose se – anemično', kazao je Jovanović .

Progovorio je Jovanović i o stanju u SDP-u. 'Ako je u svim anketama najpopularniji političar nitko, a sve mu je bliži demagoško-populistički netko, te znate da pritom mislim na Živi zid, onda je to nedvojben dokaz potpunog gubitka vjerodostojnosti Vlade, Hrvatskog sabora i oporbe, a time i politike u cjelini. Ali to je i izazov i šansa za SDP, čije vodstvo ima zadatak odmah preokrenuti trendove. Prema tome, Bernardić sa svojim najužim timom te Predsjedništvom u cjelini nema sve vrijeme ovog svijeta da iz krize izađe kao pobjednik i lider kojeg javnost prepoznaje. Smatram da je pred nama šest presudnih mjeseci i da u tom periodu Bernardić i vodstvo SDP-a moraju kriznim upravljanjem, komunikacijom vizije i strategije pokazati da mogu biti brana i nesavladiva tvrđava u borbi protiv nazadnjačkih snaga. Bernardić i Predsjedništvo moraju odmah, bez dana odlaganja, jasno odrediti šestomjesečne ciljeve, utvrditi strateške prioritete, akcijske planove, nositelje i indikatore uspješnosti te s Klubom zastupnika u Saboru, ali i stranačkom vojskom na terenu promovirati i komunicirati te politike i nuditi rješenja koja će građani prepoznati i prihvatiti. Ako na kraju proljetnog zasjedanja Sabora sadašnji loš trend ne bude preokrenut i rejting vraćen na vrijednosti što bliže HDZ-u, to će biti znak da aktualno vodstvo nije u stanju voditi SDP prema pobjedi na sljedećim izborima', poručio je Jovanović.

SDP-ov saborski zastupnik, nije tajna, kritizirao je i one koji su se bili obrušili na šefa stranke Davora Bernardića. Tako je Mirandu Mrsiću uoči drugog kruga lokalnih izbora poručio da zatomi ambicije.