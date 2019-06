Josipović sasuo kritike: Od Milanovića očekujemo nove politike, a ne da nas zabavlja dosjetkama iz Tača

Bivši SDP-ov predsjednik Republike Ivo Josipović kazao je kako ga brine stav SDP-ova predsjednička kandidata Zorana Milanovića o anketama “jer kao da nije svjestan teškoća u kojima se nalazi, relativizira ankete, gotovo ih omalovažava”.

Milanović je prošlotjednu anketu IPSOS-a po kojoj trenutačnu predsjednicu države Kolinda Grabar Kitarović u prvom krugu preferira 37,1 posto birača, dok je on na drugom mjestu s potporom od 31 posto popratio komentarom “to su ankete, prema anketama Ivo Josipović je još trebao biti predsjednik Republike i to kažem bez zlobe“.

„Ne komentiram ankete, to je nekako očekivano, ali ankete treba promatrati, analizirati, ali se ne dati da te ponesu i opsjednu, onda je to anketomanija, postaneš rejting efendija i to na kraju ne završi dobro. Ja znam da je za uspjeh potrebno jako puno rada, nešto sreće kao i obično. Ovo će biti duga i teška trka i ne nadam se ničem laganom. Bit će teško“, osvrnuo se Milanović na svoj anketni rezultat jučer u Supetru.

Bazen Milanovićevih glasova nije ni približno dovoljno velik za pobjedu

„Brinu me rezultati Grabar Kitarović jer iz njih proizlazi prilično teška situacija za našeg kandidata Milanovića. Naime, sada kada je ogoljena od svih drugih kandidata ljevice, anketa pokazuje da zasada bazen Milanovićevih glasova nije ni približno dovoljno velik za pobjedu. U prvom krugu ima oko 31, a u drugom tek nešto iznad 38 posto glasova. U drugom krugu razlika koju ostvaruje Grabar Kitarović od 20 posto izgleda teško dostižna i sada se ne vidi od kojeg bi kandidata iz prvog kruga Milanović mogao preuzeti značajniji broj glasova”, analizira Josipović.

Vidio je, kaže, Milanovićev komentar na tu anketu. "I on me brine jer kao da nije svjestan teškoća u kojima se nalazi. Relativizira ankete, gotovo ih omalovažava. Točno je, ankete su znale pogriješiti, pa i na predsjedničkim izborima. Bilo je i grubih pogrešaka. Ali, po njemu, kao da ne valja dobro stajati u anketama. Kao da se boji biti rejting efendija, ma što to značilo”, kazao je Josipović, dodavši da je siguran da bi i sam Milanović volio da anketa pokazuje drukčiji rezultat.

“I ja bih volio bih da naš kandidat ima visoku potporu i veće izglede za uspjeh. Mislim da griješi što podcjenjuje loše signale koje sada dobiva. Nije dobro da podcjenjuje visok rejting suparnika i svoj loš rejting. Čudi me da podcjenjuje i rejting koji sam ja imao. Podsjećam, u dva sam izborna ciklusa imao osjetno više glasova nego SDP i bilo koji njegov kandidat u bilo kojim izborima ikada. Milijun i tristo tisuća kada sam pobijedio, preko milijun kada sam izgubio. Vidjet ćemo koliko će imati Milanović, volio bih da premaši te brojke", poručuje bivši predsjednik.