Jedna vrsta terapije može ublažiti bolove u leđima na više godina - a nema veze s fizikalnom

Nasreću, studija objavljena u časopisu The Lancet Rheumatology, otkriva da kognitivno-funkcionalna terapija (KFT) može značajno ublažiti bolove u donjem dijelu leđa, a učinak može trajati i do tri godine nakon završetka terapije. U prijevodu, to znači da samo jedan ciklus psihoterapije može ublažiti bolove u leđima na više godina, prenosi Independent.

Kognitivno-funkcionalna terapija trenutačno se smatra terapijom iz prve linije za kronične bolove u donjem dijelu leđa, no do sada nije bilo dovoljno jasno koliko su njezini učinci dugotrajni i učinkoviti.

Riječ je o individualiziranom terapijskom pristupu koji nastoji promijeniti način na koji pacijent doživljava i interpretira svoju kroničnu bol. KFT se usmjerava na negativne spoznaje, emocije i ponašanja koja mogu pogoršavati bol i pridonositi tjelesnom ograničenju.

Učinci mogu trajati i do tri godine

Najnovije istraživanje pokazuje da KFT učinkovito potiče dugoročno sudjelovanje u tjelesnim aktivnostima kod osoba s kroničnim bolovima u donjem dijelu leđa, i to u razdoblju do tri godine nakon završetka terapije.

Znanstvenici su analizirali podatke oko 500 pacijenata iz Australije koji su bolovali od kronične boli u donjem dijelu leđa. Sudionici su nasumično raspoređeni u tri skupine koje su primile osam terapijskih sesija: jedna skupina je primala uobičajenu njegu, druga KFT, a treća kombinaciju KFT-a i biofeedbacka – tehnike koja koristi senzore za mjerenje tjelesnih funkcija poput otkucaja srca, omogućujući pacijentima da ih svjesno reguliraju.