Sukob HEP-a i GEN Energije oko izbora čelnika nuklearke Krško

Zbog spora oko hrvatskog člana uprave nuklearke Krško njeni suvlasnici, Hrvatska elektroprivreda i slovenska GEN Energija, nisu se za sada uspjeli dogovoriti o produženju mandata direktoru Stani Rožmanu za još pet godina, piše ljubljansko "Delo", dok iz HEP-a ističu da ne osporavaju pravo slovenskoj strani na ponovni izbor Rožmana, ali očekuju da se ne opstruira i njihovo pravo na imenovanje njihova člana Uprave

Slovenski list u četvrtak je objavio člana pod naslovom "Gen energija nije pristala na trgovinu s Rožmanom" u kojem navodi da je skupština dioničara nuklearke u utorak trebala glasovati o ponovnom izboru Rožmana, koji je na čelu nuklearke već 30 godina. Slovenija je to držala formalnošću, ali je to odgođeno iako sadašnji mandat Rožmanu istječe 10. travnja, navodi "Delo".

Da bi došli do većeg utjecaja u raspodjeli poslova u modernizaciji ili remontu nuklearke, hrvatski suvlasnici željeli su, kako piše list, "u vezanoj trgovini" potvrdu novog Rožmanova mandata uvjetovati promjenom hrvatskog člana u dvočlanskoj Upravi NEK-a - uz Rožmana je sada to Hrvoje Perharić, kojemu do isteka mandata ostaje još godinu i pol dana.