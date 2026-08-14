Još se traga za nestalim Portugalcem u Velebitskom kanalu

Koordinirana akcija traganja i spašavanja za nestalim državljaninom Portugalske Republike započela je rano jutros , 14. kolovoza po razdanjivanju te se provodila sukladno usvojenom Planu traganja, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Uz jednu spasilačku brodicu iz sastava Lučke kapetanije Rijeka i jednu spasilačku brodicu senjske Kapetanije, u traganju su sudjelovali i policijski službenici sa jednim brodom, iz sastava Pomorske i aerodromske policije Rijeka (PPAP Rijeka). Uz površinsko traganje u akciju je, kao i prethodnih dana, angažiran zrakoplov tip 'Pilatus PC-90, kojim se također pretraživalo šire područje Velebitskog kanala.



Glavnina aktivnosti u okviru današnje koordinirane akcije provodila se u području od uvale Sv. Marak, preko rta Glavina do uvale Mala Luka i rta Sokol, s južne strane otoka Krka te središnji dio Velebitskog kanala. Zatim obalni dio od Smokvice do Sv. Jurja. Cjelokupno područje traganja više je puta je pretraženo plovilima i zrakoplovom, no bez rezultata te će se potraga nastaviti u subotu.

Podsjetimo, od četvero nestalih, najprije je u moru kod Krka u srijedu oko podneva pronađena mlađa žena, a potom je, nešto prije 14 sati, na stjenovitoj obali kod rta Glavina živ pronađen i mlađi muškarac. Tijelo mlađeg muškarca, koji nije preživio, pronađeno je pak u četvrtak ujutro oko 8 sati u moru ispred uvale Zavratnica na otoku Krku.



Za jednim se, dakle, još traga.