Još ništa od prave jeseni, nastavlja se iznadprosječno toplo vrijeme

Bablje ljeto uz iznadprosječnu toplinu nastavit će se i idućih dana koji će biti povoljni za kojekakve aktivnosti na otvorenome. Na jesen će i dalje podsjećati samo kraći dani, u unutrašnjosti i jutarnja magla nakon koje će prevladavati sunčano, početkom tjedna uz nešto više oblaka, na Jadranu i jugo, te samo malu vjerojatnost gdjekoje kapi kiše. Od srijede ponovno sunčanije, uz buru, piše u prognozi Tomislava Kozarića i Zorana Vakule za HRT

U središnjoj Hrvatskoj ujutro magla i niski oblačni sloj, ali najvjerojtnije rjeđe i kratkotrajnije nego u četvrtak i petaka. Zatim sunčano, a vjetar uglavnom slab istočni. Temperatura zraka bez znatnije promjene - ujutro od 5 do 8 °C, samo u središtu Zagreba malo iznad 10 °C.

U istočnoj Hrvatskoj većinom sunčano, čak i vedro, uz rjeđu i kratkotrajniju maglu nego prošlih dana, a u Podunavlju će i izostati. Zapuhat će umjeren jugoistočni i istočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 6 i 9 °C, a najviša dnevna od 21 do 23 °C, prenosi HRT.

I na sjevernom Jadranu i u gorju većinom sunčano, ali po kotlinama Istre i gorske Hrvatske mjestimice tek nakon magle, koja se osobito u Lici može zadržati do podneva. Na sjevernom Jadranu zapuhat će umjerena, podno Velebita i jaka bura, uz umjereno valovito more, a u gorju poslijepodne sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 16 °C u gorju do 24 °C na obali.

Sunčano će, većinom i vedro biti i na srednjem i južnom Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije, po čijim je nizinama ujutro moguća magla. U noći i prijepodne bit će uglavnom slabe i umjerene bure, zatim slabog vjetra promjenljiva smjera, uz koji će more biti većinom malo valovito, temperature od 20 do 22 °C. Najviša temperatura zraka oko 25 °C.