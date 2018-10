Sunčano i iznadproječno toplo, pogledajte hoće li biti promjene tijekom vikenda

Sunčano uz malu, a ponegdje u zapadnim predjelima i umjerenu naoblaku. Ujutro i prijepodne na kopnu mjestimice magla ili niski oblaci

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 21 do 26 stupnjeva Celzijevih.

Vjetar u većem dijelu unutrašnjosti slab, u Slavoniji i Baranji i umjeren istočni i jugoistočni, javlja Državni hidrometeorološki zavod . Na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, poslijepodne i sjeverozapadnjak, a navečer će podno Velebita bura ojačati.

U subotu će biti sunčano i toplo, a u unutrašnjosti u prvom dijelu dana magla i niski oblaci, osobito u kotlinama i dolinama rijeka.

Vjetar na kopnu uglavnom slab, u Slavoniji do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, podno Velebita s jakim udarima, prema otvorenom moru sjeverozapadnjak.

Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 5 do 10, na Jadranu između 14 i 18, a najviša dnevna od 17 do 22 na kopnu te od 22 do 26 stupnjeva Celzijevih duž obale.