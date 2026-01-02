BITKA ZA OPSTANAK

Još jedno pleme u borbi protiv otimačine: Gradi se pametni grad 'spreman za Taylor Swift'

02.01.2026

New Clark City
New Clark City Izvor: Screenshot / Autor: Francis B. Malasig, Newclark.ph
Filipinsko pleme bori se za opstanak dok se na mjestu bivše američke baze gradi „pametni grad“

Autohtono pleme Aeta vodi utrku s vremenom kako bi dokazalo svoja prava na zemlju prije nego što ih iz prostora istisnu ambiciozni razvojni projekti – „pametni grad“ i stadion koji vlasti opisuju kao „spreman za Taylor Swift“, piše Aljazeera.

Na prostranom području bivše američke vojne baze Clark, oko dva sata vožnje sjeverno od Manile, filipinska vlada nastavlja s izgradnjom višemilijardnog projekta Novi Clark City. Predsjednik Ferdinand Marcos Jr. vidi ga kao buduću turističku meku i snažan magnet za investitore, ali za autohtone zajednice koje ondje žive taj razvoj znači prijetnju opstanku.

New Clark City

Novi Clark City gradi se na mjestu nekadašnje zračne baze Clark i jedan je od ključnih projekata vlade u nastojanju da privuče strana ulaganja i rastereti prenapučenu Metropolitansku Manilu, u kojoj živi gotovo 15 milijuna ljudi.

New Clark City
New Clark City Izvor: Screenshot / Autor: Newclark.ph

Uz novi grad planira se i čitav niz infrastrukturnih zahvata: nove željezničke linije, proširenje zračne luke te stadion vrijedan 515 milijuna dolara, za koji se dužnosnici nadaju da bi jednog dana mogao ugostiti i svjetsku pop-zvijezdu Taylor Swift.

Između gradilišta novog grada i lokacije budućeg stadiona smjestilo se autohtono selo Aeta – Sapang Kawayan. Za oko 500 obitelji koje ondje žive u kućama od prirodnih materijala poput nipe i ratana, ovaj građevinski zamah predstavlja egzistencijalnu prijetnju.

„Bili smo ovdje prije Amerikanaca, čak i prije Španjolaca“, kaže Petronila Capiz (60), poglavica plemena Aeta Hungey u Sapang Kawayanu. „A zemlja nam se i dalje otima.“

Filipinsko pleme Aeta
Filipinsko pleme Aeta Izvor: EPA / Autor: FRANCIS R. MALASIG

Američki kolonizatori prvi su oteli zemlju

Povjesničari podsjećaju da su američki kolonizatori, koji su 1898. preuzeli Filipine od Španjolske, oduzeli oko 32 tisuće hektara zemlje, koja je 1920-ih pretvorena u zračnu bazu Clark. Time su Aete – polunomadski, tamnoputi narod koji se smatra jednim od najranijih stanovnika arhipelaga – ostali bez svojih posjeda. Mnogi su raseljeni, dok su se neki povukli dublje u džunglu unutar baze i ondje radili kao nadničari.

Sjedinjene Države predale su bazu filipinskoj vladi 1991. godine, desetljećima nakon stjecanja neovisnosti zemlje. Od tada kompleksom upravlja Uprava za pretvorbu i razvoj baza (BCDA). Procjenjuje se da danas na području Clarka živi oko 20 tisuća pripadnika naroda Aeta, raspoređenih u 32 sela – no većina njihovih zemljišnih zahtjeva i dalje nije priznata.

Egzistencijalna prijetnja

Stanovnici Sapang Kawayana strahuju da bi razvojni projekti mogli dovesti do njihova iseljavanja prije nego što uspiju osigurati pravno priznanje svojih prava.

New Clark City
New Clark City Izvor: Screenshot / Autor: Newclark.ph

Zajedno s drugim selima Aeta u Clarku surađuju s istraživačima sa Sveučilišta Filipina kako bi ubrzali postupak dobivanja Potvrde o vlasništvu nad predačkom domenom (CADT) – jedinog pravnog mehanizma kojim bi mogli potvrditi pravo na svoj teritorij i njegove resurse.

Tijekom ove godine mještani su se okupljali pod improviziranim drvenim skloništima, sastavljali obiteljska stabla te dijelili priče i fotografije. Sve se pažljivo dokumentira kako bi se dokazalo da zajednica ondje živi još od predkolonijalnih vremena. Njihov zahtjev obuhvaća oko 17 tisuća hektara, što se velikim dijelom preklapa s područjem predviđenim za Novi Clark City.

„Novi grad i zračna luka proždiru polja koja obrađujemo, rijeke u kojima lovimo ribu i planine iz kojih prikupljamo bilje“, upozorava Capiz.

Filipinsko pleme Aeta
Filipinsko pleme Aeta Izvor: EPA / Autor: FRANCIS R. MALASIG

'Spremno za Taylor Swift'

Planovi za Novi Clark City prvi su put predstavljeni za mandata bivšeg predsjednika Rodriga Dutertea, kao odgovor na prometni i urbani kaos u Manili. BCDA projekt opisuje kao „zelenu, pametnu i na katastrofe otpornu metropolu“. Gradnja je započela 2018., a sportski kompleks već je 2019. ugostio Igre jugoistočne Azije. Grad je zamišljen za 1,2 milijuna stanovnika, a izgradnja bi trebala trajati najmanje 30 godina.

BCDA trenutačno gradi tri autoceste koje će novi grad povezati s kompleksom zračne luke, gdje je planiran i stadion „spreman za Taylor Swift“, čija se izgradnja očekuje do 2028. godine. Predsjednik BCDA-e Joshua Bingcang ističe da je „neusporediva povezanost“ Clarka ključna za privlačenje investitora, ali priznaje da ona dolazi uz visoku cijenu za lokalne zajednice.

Istraživačka organizacija Counter-Mapping PH i aktivisti procjenjuju da su od početka gradnje raseljene stotine obitelji Aeta, a upozoravaju da bi taj broj mogao znatno rasti. BCDA nudi financijsku naknadu i preseljenje, no tvrdi da do raseljavanja formalno nije došlo jer Aete nemaju pravno priznato vlasništvo nad zemljištem. U izjavi za Al Jazeera agencija navodi da „podržava dobrobit i prava autohtonih naroda“, ali ističe da Novi Clark City ne zadire u priznata predačka područja.

Tek je nekolicina Aeta plemena dosad dobila CADT certifikate, uglavnom na rubnim dijelovima Clarka. Zahtjev Sapang Kawayana, podnesen još 1986., i dalje stoji. Prema riječima Marciala Lengaa iz Nacionalnog povjerenstva za autohtone narode, zajednice moraju „dokazati da su ondje od pamtivijeka“, što uključuje detaljne genealogije, svjedočanstva starješina i precizne karte.

Aktivisti upozoravaju da su ti kriteriji preteški i da dugotrajni postupci dodatno izlažu Aete riziku gubitka zemlje. „Bez CADT-a i bez stvarnog priznanja države, Aete se i dalje tretira kao bespravne doseljenike na vlastitoj zemlji“, kaže Pia Montalban iz organizacije Karapatan-Central Luzon.

Aete se smatra jednim od povijesno najobespravljenijih autohtonih naroda na Filipinima. Stručnjak za autohtonu psihologiju Jeremiah Silvestre upozorava da bi nastavak ovakvog razvoja mogao dovesti do raseljavanja, beskućništva i gubitka kulture. Slično upozorenje dolazi i od Victora Valantina, predstavnika autohtonog stanovništva u provinciji Tarlac: „Morat ćemo se stalno seliti. Trgovački centri se neće seliti zbog nas. BCDA projekti napreduju munjevito“, zaključuje. „Ali sve što se tiče nas – ide užasno sporo.“

