Još jedan napad u Viškovu: Pretukli povratnika uz psovanje srpske majke

Dva dana prije teških napada u kafićima na kninskom području dogodio se još jedan incident na nacionalnoj osnovi. U Viškovu pokraj Rijeke pretučen je 70-godišnji građanin srpske nacionalnosti Dobrivoje Arsić

U utorak, oko 20 sati, Arsić se vraćao kući svojim kombijem. Želio ga je parkirati pred zgradom u kojoj stanuje na mjestu na kojem inače parkira i koje je očistio za tu potrebu, s obzirom da je kombi veći od običnog auta.

Međutim, tamo je bio parkiran drugi automobil. Pitao je djecu znaju li čije je to vozilo, na što mu je jedan dječak kazao da se radi o automobilu od prijatelja njegovog oca koji im je došao u posjet u susjednu zgradu. S parkinga je zamolio susjeda da pomakne automobil ili da mu dobaci ključeve pa će ga on sam preparkirati. Susjed to nije želio napraviti, pa je Arsić parkirao ispred automobila i otišao kući. Tada je počelo najprije vrijeđanje na nacionalnoj osnovi, a onda i lupanje po kombiju na što je Arsić nazvao policiju, sluteći do čega bi moglo doći. Vratio se na parkiralište gdje su ga nastavili vrijeđati spominjući mu ‘majku srpsku’. Sukob je kulminirao kad su ga fizički napali.