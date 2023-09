Još danas sunčano s temperaturama preko 30 stupnjeva, u srijedu stiže promjena

I u utorak u Slavoniji, Baranji i Srijemu moći uživati ljubitelji sunčanog vremena. Vjetar će uglavnom izostati, pa bi ujutro uz rijeke moglo biti kratkotrajne magle. Nakon svježeg jutra, uz 12 do 14 °C, popodne će biti vruće - od 31 do 33 °C.

Uz pretežno sunčano vrijeme i na zapadu Hrvatske će u poslijepodnevnim satima biti vrlo toplo i vruće. Jutro na sjevernom Jadranu mnogima ugodno uz 18 do 21 °C, a u gorju i unutrašnjosti Istre svježe od 9 do 12 °C, po kotlinama mjestimice i s maglom. U noći i ujutro ponegdje na moru burin, a poslijepodne slab do umjeren jugozapadni vjetar.

I u Dalmaciji popodne umjeren vjetar s mora, koje će većinom biti malo valovito. Bit će sunčano, vrlo rijetko i s ponekim tankim cirusom na nebu. Jutarnja temperatura zraka u zaobalju od 13 do 15 °C, uz more od 18 do 23 °C. Danju vruće uz 30 do 33 °C.

Nakon tople noći, na jugu Hrvatske slijedi još jedan vrlo topao i vruć sunčan dan, uz najvišu temperaturu zraka od 29 do 31 °C. U noći i tijekom jutra mjestimice će zapuhati burin, a u poslijepodnevnim satima slab do umjeren vjetar s mora.