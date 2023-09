Bili smo u državnoj tvornici prognoza: 'Kad je drama, naš konzilij zna trajati i i po sat vremena!'

O vremenu razmišljamo čim se probudimo, utječe na to kako se osjećamo, kako će nam izgledati dan, a nerijetko je razgovor o njemu i slamka spasa u neugodnim društvenim situacijama. Posljednjih tjedana svjedočili smo dinamičnoj izmjeni ekstremnih vremenskih prilika – od rekordno visokih temperatura do rekordnih količina oborina. Naš važan svakodnevni saveznik je pritom vremenska prognoza. No kako prognostičari uopće mogu predvidjeti kakvo nas vrijeme čeka? Posjetili smo Državni hidrometeorološki zavod i vidjeli kako izgleda jedan njihov radni dan