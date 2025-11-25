Još četiri osobe uhićene zbog pljačke u Louvreu

Svi su iz pariške regije, objavilo je tužiteljstvo, odbivši navesti detalje optužbi protiv njih prije nego što im istekne policijski pritvor. "Četiri su osobe već formalno optužene u sklopu sudske istrage otvorene 29. listopada 2025.", jednostavno je rekla Laure Beccuau. Među njima su trojica muškaraca u dobi od 35, 37 i 39 godina. Oni su osumnjičeni da su činili dio četveročlane ekipe koja je 19. listopada provalila u pariški muzej.

Uz pomoć kamiona s dizalicom i nakon što su razbili prozor na prvome katu, maskirani lopovi naoružani kutnim brusilicama ukrali su nakit za samo osam minuta . Usred bijela dana iz čuvenog Louvrea odnijeli su osam komada nakita iz Napoleonove i caričine kolekcije iz 19. stoljeća, među kojima su ogrlica, broš i tijara. Spektakularna pljačka izazvala je pomutnju u svijetu. Vrijednost ukradenih predmeta procjenjuje se na 88 milijuna eura, ali se u ovome trenutku ne mogu prodati. Do danas nisu pronađeni.

Istragu provode Jedinica za organizirani kriminal (BRB) pariške pravosudne policije i Središnji ured za borbu protiv trgovine kulturnim dobrima (OCBC), pod vodstvom pariških istražnih sudaca.

Paralelno sa sudskom istragom pojavila se i politička kontroverza u pogledu sigurnosti zgrade Louvrea. Revizorski sud, tijelo odgovorno za zaštitu javnih sredstava, zaključio je da je najposjećeniji muzej na svijetu "dao prioritet vidljivim i atraktivnim operacijama" na štetu sigurnosti.

Suočen sa zastarjelom opremom muzej se početkom godine spominjao u govoru predsjednika Emmanuela Macrona koji je najavio "kolosalan" projekt njegove modernizacije, uz nov pristup, posebnu prostoriju za Mona Lisu i skuplje ulaznice za posjetitelje koji nisu iz Europe.