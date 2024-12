Jokić: Selak Raspudić sigurno će se kandidirati za gradonačelnicu Zagreba

"On to sve treba ležerno odigrati. Što manje igra, to je veća šansa za bolji rezultat. Mislim da će mu takav biti i pristup, da će ova dva tjedna pristupati ležerno, gotovo ignorirajući svoga protivnika. Na taj način želi izbjeći mogućnost sukobljavanja, što Primorac i HDZ žele", napomenuo je. Što se tiče Marije Selak Raspudić, koja je ostvarila treći najbolji rezultat na izborima u nedjelju, Jokić vjeruje da će osnovati novu stranku.