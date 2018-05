Jesu li zastupnici spojili praznike s vikendom? Sabornica opet gotovo prazna

Saborski zastupnici i u četvrtak su nastavili s praksom nedolaska na sjednice, pa ih je tako tijekom rasprave o Zakonu o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga u sabornici bilo jedva dvadesetak

Nije to ništa neobično da sabornica bude gotovo prazna, no obično se to događa u kasnim popodnevnim i večernjim satima. Slabu posjećenost novinari su primijetili u srijedu, prvi dan nakon Praznika rada, a osim slabe popunjenosti saborskih klupa primijećeno je to da nazočni zastupnici nisu previše zainteresirani za rasprave. No ni medijski napisi o neaktivnosti zastupnika nisu ih natjerali da se u četvrtak pojave u većem broju.

Zbog toga što zastupnici nisu sudjelovali u raspravama u srijedu im je radni dan završio nenadano brzo jer su sve predviđene točke dnevnog reda prošli u roku od tri i pol sata.