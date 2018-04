Glavni državni odvjetnik prisegnuo i poručio: Svjestan sam da će mi se život promijeniti

Nakon što je dobio potvrdu u Saboru, Dražen Jelenić prisegnuo je na funkciju glavno državnog odvjetnika, a već od sljedećeg tjedna bit će na dužnosti. Iako je na njegovog prethodnika Dinka Cvitana naručeno ubojstvo i ima osiguranje, Jelenić kaže da je takav pritisak sastavni dio posla

Nakon potpisivanja prisege Jelenić se kratko obratio, kazavši da mu je privilegija što priseže na funkciju glavnog državnog odvjetnika. 'Rad Državnog odvjetništva doista je prilika za stvaranje boljeg društva, a to svima nama treba biti cilj', kazao je nakon davanja prisege.

Jelenić je prisegnuo pred predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem , koji je u uvodnoj riječi podsjetio koje su sve ovlasti Državnog odvjetništva. Kazao je kako se Jelenić do sada dokazao svojim radom i bogatim iskustvom.

Upitan osjeća li neku tremu ili pritisak, pogotovo kada se u obzir uzme da je njegov prethodnik Dinko Cvitan priznao da je naručeno njegovo ubojstvo i da ima pojačano osiguranje, Jelenić je kazao: 'To je sastavni dio ovog posla. Jedno je, naravno, o tome znati nešto načelno i promišljati da bi se to moglo i meni desiti, a drugo je ako vam se nešto takvo desi. Preuzimajući dužnost, naravno, da pristajete i na takve stvari koje nisu ugodne. Svjestan sam toga da će mi se život promijeniti, ali odričem se tih nekih 'privilegija' za jednu drugu privilegiju, a to je da zajedno sa svojim kolegama mogu činiti dobro za građane ove zemlje.'