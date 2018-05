Kako im nije neugodno? Tek šačica zastupnika došla na raspravu, oni rijetki se ekspresno razbježali

Iako nije prvi put da javnost može vidjeti praznu sabornicu, prvi radni dan nakon Praznika rada osim prazne dvorane javnost je mogla svjedočiti i velikoj nezainteresiranosti zastupnika, koji su radni dan na plenumu završili već za tri i pol sata. Od 9:30 ujutro u dvorani je bilo svega dvadesetak zastupnika, a manje od deset ih je sudjelovalo u raspravama

Tijekom jutra broj zastupnika koji su bili u sabornici varirao je između 15 i 20, a oko 13 sati u sabornici je sjedilo po osam Mostovaca te osam HDZ-ovaca, troje HNS-ovca i dvoje SDP-ovca.

Već do iza 13:30 sati zastupnici su odradili sve točke dnevnog reda predviđene za raspravu u srijedu, a to mogu zahvaliti i skromnom sudjelovanju zastupnika u raspravi. Primjerice, iako se raspravljalo i o Zakonu o vodama, ali i o CEI-u, do posljednje točke dnevnog reda, koja je zapravo bila SDP-ov prijedlog, iz oporbe su u raspravi kroz cijelo jutro sudjelovala svega četiri zastupnika i to iz Mosta, SDP-a te jedan zastupnik iz HSS-a. Ništa bolje nije bilo ni u redovima vladajućih gdje se one koji su sudjelovali u raspravi moglo nabrojiti na prste jedne ruke.

Primjetili su to novinari u Saboru, ali i sami zastupnici. 'Ja bih volio kada bi vi kao novinari propitali izmjene Poslovnika jer ne znam da li ste vi svjesni da se u Saboru uopće ne može replicirati. Vjerojatno su zastupnici procijenili da im je bolje biti na terenu i odraditi nešto, nego sjediti u Saboru u kojem se ništa ne može reći, a kada sam osobno na to upozoravao niti dio medija ni javnost nisu bili svjesnu u kojem smjeru izmjene Poslovnika idu. Ja sam tu, ali ne mogu reći da mi je nerazumljivo što su drugi nisu jer su zaključili da ne mogu ništa reći', pokušao je objasniti novinarima Mostov Nikola Grmoja.