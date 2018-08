Jesu li to SDP-ovci složni? 'Glavaševiću, razumijemo te, ali ostani i bori se!'

Da je SDP u teškoj krizi više od godinu dana, znaju već i vrapci na grani. Uz dosadašnje odlaske i izbacivanja, socijaldemokrati su jučer ostali i bez Bojana Glavaševića. Iako razumiju razloge zbog kojih je napustio stranku, većina SDP-ovaca s kojima smo razgovarali smatra da je trebao ostati i boriti se

Ako je suditi prema reakcijama iz SDP-a, unatoč kompleksnoj situaciji u stranci, zasad nitko ne misli slijediti Bojana Glavaševića, koji je jučer napustio redove socijaldemokrata. Podsjetimo, Glavašević je kazao kako napušta stranku jer SDP ne može ponuditi odgovor ni na jedno važno pitanje budućnosti Hrvatske i sveo se na borbe za fotelje. Zbog odlaska Glavaševića, koji je bio jedan od medijski eksponiranijih SDP-ovih zastupnika, počelo se spekulirati i o odlasku drugih koji nisu u dobrim odnosima sa šefom stranke Davorom Bernardićem.

No trojac koji je nedavno suspendiran - Peđa Grbin, Siniša Hajdaš Dončić i Vedran Babić - u razgovoru za tportal dao je do znanja da ne namjeravaju slijediti Glavaševićev put. 'Žao mi je što je Bojan izašao iz stranke. On je kratko bio u SDP-u pa ne vidi da je SDP najbolja opcija za sve stvari koje se događaju', kazao je kratko za tportal Vedran Babić. 'Žao mi je što Bojan nije nastavio borbu. Time stavlja vodu na mlin Bernardiću koji ostvaruje cilj da slobodnomisleće ljude ukloni iz SDP-a i ostane sam sa svojim pajdašima', poručio je pak za tportal Siniša Hajdaš Dončić. Zbog odlaska Glavaševića žali i Peđa Grbin, koji je s njim dijelio i ured u Saboru. 'Mislim da će to stranku ostaviti oslabljenom, a našim političkim protivnicima proširiti prostor djelovanja, ali to ne znači da ne razumijem njegove razloge. Što se mene tiče, ja ću se nastaviti boriti za bolji SDP jer je to moja obveza, kako prema članovima tako i prema biračima koji su me izabrali', kazao je kratko za tportal Grbin, potpredsjednik stranke koji je pod suspenzijom.

Saborski zastupnici: Nastavljamo se boriti za SDP Slično kao suspendirani trojac razmišljaju drugi saborski zastupnici koji su nedavno potpisali i pismo kojim traže odlazak Bernardića. 'Svaki odlazak je veliki gubitak. Glavašević je bio izabrani član Predsjedništva SDP-a. Vidio sam njegovu veliku želju da stvari izgledaju bolje i da se radi drugačije. Vjerojatno je shvatio da to tako ne može', kaže za tportal bivši glavni tajnik stranke Igor Dragovan. Glavaševićeva odluka nije iznenadila Sabinu Glasovac, koja napominje kako je on već dulje vrijeme bio nezadovoljan stanjem u stranci. 'Bilo je samo pitanje vremena kada će prestati vjerovati da je stranku moguće mijenjati iznutra i da se SDP-u još uvijek može nekako pomoći. Bojan se odlučio za svoj put, žao mi je što nas je napustio, ali znam da ostaje ljevičar i istinski borac za ljudska prava. Želim mu svu sreću na novom političkom putu jer su ljudi poput Bojana potrebni politici i Hrvatskoj, bez obzira bili u stranci ili izvan nje', kaže Glasovac za tportal. Ona sama još uvijek nije spremna dići ruke od SDP-a. 'Još uvijek vjerujem da nije kasno za SDP, da SDP nije samo njegovo aktualno nesposobno vodstvo i borit ću se unutar SDP-a za povratak vjerodostojnosti, ozbiljnosti i rejtinga stranke', poručila je. Unutar stranke nastavlja se boriti i Saša Đujić. 'Žao mi je što je Bojan otišao jer odlazak svakog kvalitetnog člana gubitak je za stranku. To su postale učestale pojave, i odlasci i isključivanja. A mi želimo da SDP postane stranka koja okuplja ljude. Ovo je još jedan dokaz da su potrebni izbori u stranci jer u vodstvu očito ne znaju kako riješiti ovu krizu', poručuje Đujić za tportal. Glavaševićev odlazak nije iznenadio ni saborskog zastupnika Damira Tomića. 'To je njegov izbor. Prekratko je u stranci i možda je ne doživljava kao mi koji smo u njoj već niz godina. Ali ponavljam, to je njegov izbor. S jedne strane nije me iznenadio njegov potez, možda me malo razočarao. Ključno je boriti se za bolju stranku. Ovo što je on napravio trebao bi biti neki zadnji potez koji vučeš kad ti ništa drugo ne preostaje. Ali vjerujem da se stranka s boljim vodstvom može pokrenuti', kaže Tomić.

Jovanović: Pravi SDP-ovci neće prodavati mostovsku demagogiju Ostani i bori se - poručuje Glavaševiću saborski zastupnik Željko Jovanović. 'Slažem se s Glavaševićem da ima ljudi koji su se spremni boriti srcem i dušom za Hrvatsku. Takva je i ogromna većina pravih SDP-ovaca koji istinski žive socijaldemokraciju i koji se neće pomiriti s ovom krizom koju je izazvalo nesposobno vodstvo i šaka jada foteljaša okupljena oko Bernardića. Ali jednako tako, pravi SDP-ovci neće pobjeći iz SDP-a i prodavati nekakvu mostovsku demagogiju o okupljanju izvan SDP-a. Moja poruka i Glavaševiću i svima kojima je stalo do SDP-a i socijaldemokracije je - ostani i bori se u SDP-u za SDP i za Hrvatsku. U SDP-u sam od prvog dana, znači već 28 godina, za razliku od Bojana koji je u SDP-u ni tri godine, pa s punim pravom mogu ocijeniti da SDP nikad nije bio u težoj situaciji. Rejting koji tone i nije najveći problem, nego rezignacija koja je zahvatila članstvo i simpatizere te spoznaja da ovakav trend vodi u političku beznačajnost. Odlasci iz SDP-a taj trend mogu samo ubrzati', kaže Jovanović za tportal. SDP je, dodaje, u posljednje vrijeme izgubio identitet i vjerodostojnost, a za to Jovanović prokazuje Davora Bernardića i njegove savjetnike Sinišu Jagodića i Davorka Vidovića, Predsjedništvo SDP-a i Glavni odbor. 'Stoga za sva ta tijela tražim hitne izbore. To je jedini put, jer kad postoji problem, taj problem ne mogu rješavati ljudi koji su problem stvorili. Jednako tako, apsolutno je neprihvatljivo nekakvo stanje v.d. predsjednika od godinu dana, tko god to bio, i fantomski izvršni odbor, jer bi to bio pravi megapuč protivan statutu. SDP se trenutno pretvara u zajednicu nestatutarnih koordinacija koja može voditi samo u nastavak raspadanja i propast. Sve to HDZ gleda s likovanjem jer na taj način mogu i dalje nesmiljeno upropaštavati Hrvatsku, lagati građanima, kočiti reforme obrazovnog i zdravstvenog sustava i stvarati blagodatnu klimu za procvat sukoba interesa i korupcije', poručuje Jovanović.