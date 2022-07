Jesmo li u klimatskom paklu? Znanstvenik otkriva alarmantne podatke i poručuje: 'Nećemo se tako brzo vratiti na staro normalno'

Europa se ovoga ljeta prži na paklenim temperaturama. Požari proždiru Portugal, Španjolsku i Francusku, u Velikoj Britaniji zavladala je histerija zbog temperaturnih rekorda, jer zbog vrućine su se izvijale tračnice i topio asfalt, dok su u Nizozemskoj posipali solju ceste kako bi im snizili površinsku temperaturu. Val ekstremnih vrućina zahvatio je i Sjedinjene Američke Države. Uz požare, suše i poplave, čini se da klimatske promjene stižu prije i brže mijenjaju način života nego što se itko nadao

'No to zapravo ne znači da se temperatura u svim dijelovima svijeta jednako povisuje. Negdje ona raste brže, a negdje sporije, dok u nekim dijelovima svijeta bilježimo i sniženje srednje temperature. Tako bilježimo izrazito brz porast temperature polarnih krajeva, a u umjerenom i tropskom pojasu ona raste sporije', objašnjava znanstvenik.

Nikola Biliškov, znanstvenik s Instituta Ruđer Bošković i aktivist, član inicijative Znanstvenici za klimu i ambasador Klimatskog pakta Europske unije , kaže za tportal da se klimatske promjene često poistovjećuju s globalnim zagrijavanjem. To znači da se povećava srednja globalna temperatura Zemljine atmosfere.

Ta dva faktora zajedno, ističe, dovode do znatnog povećanja vjerojatnosti ekstremnih vremenskih događaja i zato među najvažnije manifestacije klimatskih promjena spadaju sve češće i sve intenzivnije ekstremne vremenske prilike, kao i povećana učestalost toplinskih valova , ali i provala hladnog zraka u zimskim mjesecima.

'Temperatura troposfere se, zbog nakupljanja stakleničkih plinova u njoj, povisuje, ali zbog istog razloga srednja temperatura stratosfere opada. Sve to jako utječe na globalnu cirkulaciju, ali povišenje temperature posljedica je povećanja toplinske energije atmosfere', navodi Biliškov.

Ukazao je na mišljenje Svitlane Krakovske , ukrajinske klimatologinje, koja je to kirurški precizno opisala riječima: 'Klimatska kriza i rat u Ukrajini imaju zajednički uzrok, a to je naša ovisnost o fosilnim gorivima.'

'Neki istaknuti energetičari su na početku brutalne ruske agresije na Ukrajinu govorili da će to dovesti do ubrzanja energetske tranzicije EU-a. Moram priznati da nisam čuo uvjerljivu argumentaciju takvih tvrdnji, a potezi EU-a, ali i drugih zemalja, ukazivali su upravo na suprotan efekt, dakle usporavanje zelene energetske tranzicije', objašnjava stručnjak.

No stručnjak kaže da je vremena malo, a prozor pozitivnog djelovanja jako je usko otvoren. Klimatske promjene su globalne pa, naglašava, i odgovor na njih mora biti globalan, a zbog ozbiljnosti situacije on mora biti sustavan, dobro fokusiran i vrlo ambiciozan.

Dodaje i da su najnovija zbivanja u Europskom parlamentu razočaravajuća, a prema riječima zastupnika Michaela Blossa, parlamentarci su pod žestokim udarom lobista fosilne industrije.

Podsjetio je da je početkom ovog mjeseca izglasano da u Taksonomiji EU-a za održive aktivnosti, podzakonskom aktu Zelenog plana EU-a, projekti vezani uz plin i nuklearnu energiju dobiju oznaku održivih.

'I to je izglasano unatoč prosvjedima i unatoč tome što su prethodno dva nadležna odbora EP-a, naime Odbor za okoliš i Odbor za ekonomiju, odlučili da neće podržati taj prijedlog Europske komisije. Time je još jednom do izražaja došlo sustavno licemjerje kao jedno od temeljnih stupova funkcioniranja EU-a. Osim toga, tim opasnim presedanom poslana je devastirajuća poruka investitorima i ostatku svijeta, i to iz sustava koji sebi voli tepati da je predvodnica globalne zelene tranzicije. Ovakvim ishodom glasanja u EU parlamentu Zeleni plan natopljen je ugljikovodicima, a i Putinu je uručen poklon čija se vrijednost mjeri u milijardama eura', ocjenjuje.