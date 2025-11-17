Jednoglasna odluka: Vrgorac se zadužuje radi obnove sportske dvorane

Ukupni troškovi projekta iznose četiri milijuna eura, preostalih 1,2 milijuna eura već je osigurano iz europskih fondova.

Kreditno zaduženje vijećnici su podržali jednoglasno, a Grad će kredit Erste banci vraćati 17 godina , odnosno 17.000 eura mjesečno.

Gradonačelnik Mile Herceg rekao je da će do 2029. isteći ranija četiri zaduženja - za Gospodarsku zonu, dva za rasvjetu te za kupnju Pervanovih kuća, a za koje se već sada plaća veći iznos nego što će biti mjesečna rata za obnovu sportske dvorane.

U dvorani se osim sportskih sadržaja nalazi i Gradska knjižnica, te Radio postaja.

Nakon rekonstrukcije dvorane Gradska knjižnica iselit će u novi prostor u ulici Tina Ujevića.