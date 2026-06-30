Jedna županija dobila mobilne ambulante: 'Želimo povećati dostupnost zdravstvene zaštite'

Jedna ambulanta raspoređena je za područje oko Bjelovara i Čazme , a druga za područje koje gravitira Garešnici, Daruvaru i Grubišnom Polju . Svaka ambulanta opremljena je defibrilatorom, kisikom, EKG uređajem i ostalom opremom potrebnom za cjeloviti liječnički pregled.

„Želimo povećati dostupnost zdravstvene zaštite, pogotovo u ruralnim dijelovima s pretežito starijim stanovništvom, i na taj način im približiti liječnika putem mobilne ambulante jer znamo da i zbog troškova prijevoza i nedostupnih linija mnogi teško dolaze do ordinacije", rekao je župan Marko Marušić na predstavljanju u Gornjem Križu u općini Zrinski Topolovac.

U svakoj ambulanti nalaze se liječnik, medicinska sestra ili tehničar te vozač, a liječnik može obaviti sve preglede koje pacijenti inače obavljaju u ordinaciji Doma zdravlja. Svaka ambulanta dnevno obilazi do dvije lokacije, a raspored posjeta prilagođavat će se potrebama stanovništva.

Liječnik Marko Vujanović, koji je preuzeo jednu od mobilnih ambulanti, istaknuo je da su vozila vrlo dobro opremljena. „Nema razloga za zabrinutost, možemo raditi preglede na terenu. Mislim da će nam sada češće dolaziti upravo oni koji često odgađaju posjet liječniku, socijalno ugroženi i teže pokretni", naveo je Vujanović, dodavši da će u pojedinim sredinama ambulanta dolaziti jednom do dva puta tjedno.

Načelnica Općine Zrinski Topolovac Jasna Mikles Horvat pojasnila je da starije stanovništvo teže dolazi do ambulante u središtu općine te da dva naselja, u kojima živi oko stotinjak stanovnika, nemaju vlastitu ordinaciju. Liječnica u Zrinskom Topolovcu radi jednom tjedno, a mobilna ambulanta predstavlja nadstandard koji će omogućiti zdravstvenu skrb i u danima kada ordinacija ne radi.

Vrijednost svake mobilne ambulante iznosi 160 tisuća eura, što je ukupno ulaganje od 320 tisuća eura, čulo se na tiskovnoj konferenciji u Gornjem Križu.