Golema investicija u Zadru i Dubrovniku: Roboti, simulacijski centar i nova dijagnostika

Riječ je o projektima "Centar za simulacije, inovacije i naprednu dijagnostiku Opće bolnice Zadar“ i "Rekonstrukcija i uređenje petog i šestog kata Opće bolnice Dubrovnik“.

Projekt zadarske bolnice, procijenjene vrijednosti od gotovo 24 milijuna eura, predviđa izgradnju centra koji će objediniti odjele za patologiju i citologiju, bolničku ljekarnu, bolničku transfuziologiju i banku krvi te znanstvenu jedinicu sa simulacijskim centrom za edukaciju.

Ravnatelj Opće bolnice Zadar Željko Čulina izjavio je da je provedba projekta planirana od 2027. do 2029. godine te da će omogućiti povezivanje na jednom mjestu vrhunske dijagnostike, znanstveno-istraživačkog rada, edukacije zdravstvenih djelatnika i primjenu najsuvremenijih medicinskih tehnologija.