Doznajemo: Evo zašto je Livaja potjeran s priprema Hajduka

Prema neslužbenim informacijama koje doznaje tportal, svemu je prethodio sukob s trenerom Gonzalom Garcijom i sportskim direktorom Robertom Grafom . Navodno je dio igrača zbog kršenja klupske discipline kažnjen dodatnim trčanjem , no dok su ostali kaznu odradili, Livaja je to odbio . Prema istim informacijama, upravo je taj događaj doveo do konačne odluke da napusti pripreme.

Klub u kratkom priopćenju nije otkrio razloge takve odluke, već je samo poručio da Livaja više neće biti dio priprema Bijelih, čime je otvoren prostor brojnim nagađanjima o tome što se dogodilo iza zatvorenih vrata.

Simbol novog Hajduka

Riječ je o jednom od najvećih potresa u Hajduku posljednjih godina. Livaja je posljednjih pet godina bio daleko više od najboljeg igrača. Bio je vođa svlačionice, kapetan, najbolji strijelac i prvo ime momčadi oko kojeg se gradila igra Hajduka. Od povratka na Poljud u zimu 2021. postao je simbol nove ere kluba i jedan od najzaslužnijih za osvajanje dvaju uzastopnih Hrvatskih kupova, ali i za povratak euforije među navijače.

U tom je razdoblju osvojio naslov najboljeg igrača SuperSport HNL-a, bio najbolji strijelac prvenstva i godinama predvodio gotovo sve napadačke statistike Hajduka. Njegov utjecaj nije se ogledao samo u golovima i asistencijama, nego i u autoritetu koji je imao unutar momčadi.

Zbog toga je vijest o njegovu odlasku s priprema izazvala veliko iznenađenje. Tim više što je stigla u trenutku kada je hrvatska sportska javnost gotovo u potpunosti usmjerena na nastupe Vatrenih na Svjetskom prvenstvu, pa je iz Splita odjeknula potpuno neočekivano.

Ostaje za vidjeti hoće li Hajduk tijekom večeri ili idućih dana detaljnije objasniti razloge zbog kojih je donio ovako drastičnu odluku te kakve će ona imati posljedice za budućnost Marka Livaje i momčadi Gonzala Garcije.

Jedno je sigurno - odlazak igrača koji je godinama bio zaštitno lice Hajduka i njegova najveća zvijezda obilježit će početak nove sezone, bez obzira na to kako cijela priča završila.