Od sutra velika promjena u zdravstvu: Bez nove iskaznice nema pristupa CEZIH-u

“Najveći broj zdravstvenih djelatnika na vrijeme je podnio zahtjeve, preuzeo svoje iskaznice i spremni su od sutra koristiti ih za ulazak u CEZIH“, izjavio je ravnatelj HZZO-a Zvonimir-Ante Korda.

Sve koji još nisu podnijeli zahtjev ili koji još nisu preuzeli svoje iskaznice, pozvao je da učine isto.

HZZO ističe da svi zdravstveni djelatnici koji još nemaju nove iskaznice mogu kontaktirati područne urede HZZO-a kako bi u što kraćem vremenu ostvarili mogućnost spajanja na CEZIH.