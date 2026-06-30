Zagrebački HDZ prozvao Kekin: 'Sustavno koriste javni novac, a drugima drže moralne lekcije'

Kada Ivana Kekin i Možemo! kritiziraju isplate javnog novca za liječenje bolesnika u privatnim poliklinikama, to nije borba za javno zdravstvo, nego pokušaj da se agresivnim napadima na druge prikrije vlastiti odnos prema javnom novcu, poručuje zagrebački HDZ u priopćenju.

Ivana Kekin već mjesecima agresivno napada model zdravstva prema kojem privatne poliklinike pacijentima pružaju pojedine zdravstvene usluge koje pokriva HZZO, ističe gradski HDZ, premda zna da se takav model koristi i u europskim zdravstvenim sustavima kako bi pacijenti što prije dobili zdravstvenu uslugu.

Pri tome podsjećaju i da dok ona to čini, njezin suprug, Mile Kekin, od 2002. godine, odnosno već 24 godine, koristi pogodnost da mu država plaća mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Uz to, navode, Mile Kekin je i iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) povukao 91.828,48 eura javnog novca.

"Kad HZZO plaća privatniku pregled za bolesnog čovjeka, Ivana Kekin kaže da je to 'prelijevanje javnog novca za zdravstvo u privatne džepove'. Kad država njezinom suprugu plaća mirovinsko i zdravstveno osiguranje, tada to nije prelijevanje javnog novca u privatne džepove, nego pravo koje se ne propituje", ističe zagrebački HDZ.

Smatraju stoga da Kekinovi "rado i sustavno koriste javni novac, a drugima drže moralne lekcije o njegovu trošenju".

"Više od 200.000 eura javnog novca povezano je s obitelji Kekin. Kvadratni metar zemljišta u Bujama od Grada za manje od 10 eura po četvornome metru. Izvidi, istrage i uhićenja", stoji u priopćenju kojeg je potpisao predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević.