Crveni meteoalarm u sedam regija! Ali stiže promjena - bura pljuskovi: Evo gdje će prvo udariti

Toplinski val zadržat će se nad Hrvatskom do sredine tjedna, a potom slijedi osjetan pad temperature uz kišu, grmljavinu i sjeverni vjetar. Nakon sunčane i iznimno vruće nedjelje, i ponedjeljak će donijeti gotovo jednake vremenske prilike, premda će u dijelu unutrašnjosti atmosfera postati nestabilnija

Najveća vjerojatnost za poslijepodnevne pljuskove s grmljavinom očekuje se u Lici, gdje oni lokalno mogu biti i izraženiji, dok se prema večeri poneki pljusak može razviti i u Gorskom kotaru. Slično će biti i u utorak, kada će uz pretežno sunčano i vrlo vruće vrijeme mjestimice biti moguć kratkotrajan pljusak, najavio meteoerolog Krunoslav Mikec na HRT-u. Izraženija promjena stiže tijekom druge polovice srijede. Uz jače naoblačenje očekuju se kiša i grmljavina, ponegdje i nevrijeme, a sa sjevercem će pritjecati svježiji zrak. Zbog toga će četvrtak biti znatno ugodniji, iako će se mjestimice još zadržati pljuskovi i grmljavina.

Jako vruće do srijede Na Jadranu će do srijede prevladavati sunčano i vrlo vruće vrijeme. U utorak postoji mogućnost ponekog pljuska na krajnjem jugu, dok će se krajem srijede nestabilnosti najprije pojaviti na sjevernom dijelu obale. Tada će zapuhati i postupno jačati bura, pa će druga polovica tjedna donijeti osjetno manje vrućine. Mjestimična kiša moguća je i u četvrtak.

Posljednjih dana temperature su se gotovo posvuda penjale iznad 35 stupnjeva. Niže vrijednosti zabilježene su tek ponegdje na otocima i u Gorskoj Hrvatskoj. Drugu polovinu lipnja obilježila je iznadprosječna toplina, a proteklih dana bilo je vruće kao rijetko kada u povijesti meteoroloških mjerenja. Očekuje se da će se takve prilike zadržati do sredine tjedna, nakon čega će temperatura pasti na vrijednosti uobičajene za početak srpnja. Do tada će vrijeme određivati prostrana anticiklona koja nad ovim područjem zadržava vrlo topao i uglavnom suh zrak. Zbog toga je gotovo cijela Hrvatska pod crvenim meteoalarmom.