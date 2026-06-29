Crveni meteoalarm u sedam regija! Ali stiže promjena - bura pljuskovi: Evo gdje će prvo udariti

Toplinski val zadržat će se nad Hrvatskom do sredine tjedna, a potom slijedi osjetan pad temperature uz kišu, grmljavinu i sjeverni vjetar. Nakon sunčane i iznimno vruće nedjelje, i ponedjeljak će donijeti gotovo jednake vremenske prilike, premda će u dijelu unutrašnjosti atmosfera postati nestabilnija
Najveća vjerojatnost za poslijepodnevne pljuskove s grmljavinom očekuje se u Lici, gdje oni lokalno mogu biti i izraženiji, dok se prema večeri poneki pljusak može razviti i u Gorskom kotaru. Slično će biti i u utorak, kada će uz pretežno sunčano i vrlo vruće vrijeme mjestimice biti moguć kratkotrajan pljusak, najavio meteoerolog Krunoslav Mikec na HRT-u.
Izraženija promjena stiže tijekom druge polovice srijede. Uz jače naoblačenje očekuju se kiša i grmljavina, ponegdje i nevrijeme, a sa sjevercem će pritjecati svježiji zrak. Zbog toga će četvrtak biti znatno ugodniji, iako će se mjestimice još zadržati pljuskovi i grmljavina.
Jako vruće do srijede
Na Jadranu će do srijede prevladavati sunčano i vrlo vruće vrijeme. U utorak postoji mogućnost ponekog pljuska na krajnjem jugu, dok će se krajem srijede nestabilnosti najprije pojaviti na sjevernom dijelu obale. Tada će zapuhati i postupno jačati bura, pa će druga polovica tjedna donijeti osjetno manje vrućine. Mjestimična kiša moguća je i u četvrtak.
Posljednjih dana temperature su se gotovo posvuda penjale iznad 35 stupnjeva. Niže vrijednosti zabilježene su tek ponegdje na otocima i u Gorskoj Hrvatskoj. Drugu polovinu lipnja obilježila je iznadprosječna toplina, a proteklih dana bilo je vruće kao rijetko kada u povijesti meteoroloških mjerenja.
Očekuje se da će se takve prilike zadržati do sredine tjedna, nakon čega će temperatura pasti na vrijednosti uobičajene za početak srpnja. Do tada će vrijeme određivati prostrana anticiklona koja nad ovim područjem zadržava vrlo topao i uglavnom suh zrak.
Zbog toga je gotovo cijela Hrvatska pod crvenim meteoalarmom.
U Slavoniji danas temperatura između 36 i 39 stupnjeva
U istočnoj Hrvatskoj ponedjeljak će biti pretežno sunčan uz malu do umjerenu naoblaku. Puhat će slab do umjeren jugoistočni i istočni vjetar, a najviša dnevna temperatura kretat će se između 36 i 39 stupnjeva. Jutro će biti vrlo toplo, s vrijednostima od 18 do 21 stupanj.
Slične jutarnje temperature očekuju se i u zapadnijim krajevima zemlje, gdje će se dnevni maksimumi penjati od 34 do 38 stupnjeva. Prevladavat će sunčano vrijeme uz razvoj dnevne naoblake, a upravo će u Lici tijekom poslijepodneva biti najveća mogućnost za pljuskove s grmljavinom.
Na sjevernom Jadranu nastavlja se razdoblje iznimne vrućine. Uz pretežno sunčano vrijeme i slab do umjeren jugozapadni te zapadni vjetar, temperatura će dosezati između 35 i 38 stupnjeva.
Moguć je izraženiji pljusak s grmljavinom na srednjem Jadranu
Na srednjem Jadranu puhati će jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Vrijeme će biti sunčano i vrlo vruće, s temperaturama od 35 do 37 stupnjeva, dok se u unutrašnjosti tog područja očekuje i 38 do 39 stupnjeva. U sjevernom dijelu regije u drugom dijelu dana nije isključen lokalni pljusak s grmljavinom, koji može biti i izraženiji.
Na krajnjem jugu također će prevladavati sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti bit će između 18 i 22 stupnja, a na obali i otocima od 24 do 29. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 34 do 38 stupnjeva.
I more će u utorak i srijedu ostati pod utjecajem toplinskog vala. Nakon toga slijedi promjena vremena koja će najprije zahvatiti sjeverni Jadran, a potom i ostatak obale. Uz buru koja će krajem srijede jačati, četvrtak će biti osjetno svježiji nego prethodnih dana.