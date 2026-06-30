Fuchs: E-mail adrese učenika i profesora završile na serveru u Rusiji

"Nije to curenje podataka, nego je došlo do stavljanja popisa e-mail adresa cijelog niza učenika, profesora i drugih ljudi u sustavu obrazovanja i znanosti na jedan server na dark webu koji je registriran u Rusiji", rekao je Fuchs novinarima nakon sjednice Vlade.

Dodao je kako je CARNET to sam utvrdio te odmah pokrenuo unutarnju kontrolu i forenzičku istragu.

"Možemo reći da smo poprilično sigurni da se radi o trećoj strani. Curenje nije iz CARNET-a, nego ima tu treća strana što su dobavljači ili neki drugi sustavi", rekao je ministar.