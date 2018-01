'Prorok iz Omahe' težak 93,1 milijardu dolara traži nasljednika; zna i kakvog

Prorocima je teško naći zamjenu. Naročito Proroku iz Omahe, multimilijarderu i velikom filantropu Warrenu Buffettu, trećem najbogatijem čovjeku na svijetu, trenutačno teškom 93,1 milijardu dolara. U potrazi za svojim nasljednikom na mjestu izvršnog direktora opisao je i kvalitete koje bi ga trebale krasiti: 'Nadam se da imamo nekoga tko je već vrlo bogat jer to bi trebao biti ako dugo radi. Njega ne smije motivirati deset puta veća plaća od drugih, a njegovoj obitelji ne treba stotinu puta više od onoga što donosi kući.'

Iako ovog ljeta navršava 88 godina, a njegov je partner Charles Munger uplovio u 95., najbolji investitor na svijetu Warren Buffett ne ispušta iz ruku kormilo Berkshire Hathawaya (BRK.A), multinacionalnog holdinga, konglomerata od 63 moćne tvrtke, uključujući one s potpunim vlasništvom poput osiguravajuće kuće Geico, lanca restorana Dairy Queen, Duracella i Fruit of the Looma ili onih u manjinskom vlasništvu, kao što su Kraft Heinz, American Express, Coca Cola, IBM i Apple.

Priroda ipak čini svoje, pa je Buffett 2014. dao naslutiti da će njegov sin Howard biti formalno na čelu Berkshire Hathawaya kao nastavljač duha, kulture i identiteta tvrtke koju je on gradio dobrih pola stoljeća, ali na osjetljivo pitanje tko će biti izvršni direktor, Prorok je umjesto konkretnog imena na zadnjoj skupštini dioničara tek opisao idealnog kandidata:

