Je li transfuzija krvi baš toliko sigurna? 'Od ovoga se može umrijeti. Ne mogu spavati noću'

Govoreći za Sky News , Neuberger je komentirao slučaj Natalie Bralee-Brett i njezina brata Neila , koji su se oboje zarazili potencijalno smrtonosnom bolešću mozga, jatrogenom cerebralnom amiloidnom angiopatijom (ICAA).

U razgovoru za Sky News, profesor Neuberger priznao je zabrinutost zbog ovog problema te prokomentirao da katkad 'ne može spavati noću'. 'Moramo osigurati da se transfuzija krvi daje samo kada je to potrebno, a ljudi moraju shvatiti da transfuzija krvi nosi rizik i iako je, kao što kažem, krv vrlo sigurna u Ujedinjenom Kraljevstvu, moramo osigurati da pacijenti shvate da postoji rizik', dodao je.

Natalie i Neil su u djetinjstvu bili izloženi operativnom zahvatu koji je uključivao transplantaciju tkiva s mrtvih tijela. Kao posljedica toga, Natalie pati od krvarenja u mozgu i ima visok rizik od smrtonosnog moždanog udara i razvoja Alzheimerove bolesti. Stanje njezina brata pogoršalo se do te mjere da je sada prisiljen odustati od posla.

Bolest ICAA pokreće nakupljanje proteina o imenu amiloid u krvnim žilama mozga, što ih čini krhkima i sklonijima krvarenju. Obično pogađa ljude u 70-ima i 80-ima, ali u rijetkim slučajevima može se pojaviti mnogo ranije. Kada se razvije nakon medicinskog postupka, naziva se jatrogena CAA (ICAA).

Američki istraživači koji su radili s velikim brojem pacijenata kojima je to stanje dijagnosticirano utvrdili su vezu između bolesti i transfuzija krvi. Od 35 pregledanih pacijenata, otkrili su da dvoje (6%) ima jasnu povijest transfuzije krvi.

Oboje su primili transfuzije kao djeca, desetljećima prije nego što su pokazali simptome. Dijagnosticirana im je ICAA mnogo ranije nego inače, u dobi od 47 i 57 godina. Oboje su već imali tešku bolest.

Glasnogovornik britanskog Zavoda za javno zdravstvo inzistira na tome da su sustavi čuvanja krvi sigurniji nego ranije.

'Potencijalni rizici oko jatrogene cerebralne amiloidne angiopatije i transfuzija krvi nisu poznati. Međutim, važno je zapamtiti da iako imamo opsežne sustave sigurnosti krvi, sve transfuzije krvi nisu i nikada neće biti bez rizika. Zato je važno da se sve transfuzije krvi daju samo kada je to potrebno', rekao je.