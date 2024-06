Je li Marija Selak Raspudić iduća predsjednica države: 'Talent ima, ali...

Iako joj daje najviše šanse od nekih potencijalnih ženskih kandidata, Selak Raspudić u izbornoj utrci neće imati lak put. 'Ipak je njezino biračko tijelo usko, nedovoljno da bi na izborima dobila 50 plus jedan posto, pogotovo zato što će HDZ sigurno imati svog protukandidata i s obzirom na konkurenciju među tim biračkim tijelom desno od centra. Imamo problem na političkoj sceni s malim brojem ženskih kandidata za visoke pozicije u politici. Biljana Borzan je, recimo, sada polučila dobar rezultat na europskim izborima i to je bio pozitivno, ali ona sigurno neće ići u utrku protiv Zorana Milanovića', dodaje Trogrlić.

'Ona je jedna od ženskih kandidata, tj. političarki koja, ako ćemo gledati samo ženske kandidate, ima najviše šanse. Obraća se desnom biračkom tijelu, ali ima i pojedine centrističke stavove. Radi se o osobi koja je intelektualka, koja je bila vidljiva saborska zastupnica. Politički talent ima, retoriku poznaje, nije no name u politici. I Milanović ne može koristiti jednaku retoriku i vrstu napada prema ženskim kandidatima kao što je koristi prema muškima', kaže nam Trogrlić.

I dok suprug najavljuje njezinu izglednu kandidaturu, sama Marija Selak Raspudić to još nije potvrdila. 'Zasad to ne isključujem. Naš dugoročni cilj je da planiramo ozbiljno izgraditi opciju koja će se konkretno i stručno baviti politikom te s dugoročnom perspektivom', kazala je prije neki dan za N1.

Nakon razlaza s Mostom, Selak Raspudić iza sebe više nema stranačku infrastrukturu, odnosno mašineriju. Stoga je upitno koliko se može nositi s kandidatima velikih stranaka i koliko može računati na njihove birače, posebice birače HDZ-a.

'Može dograbiti nešto u HDZ-ovom biračkom tijelu, s tim da to opet ovisi o tome koga će HDZ staviti za svog kandidata. Bojim se da smo očito vrlo zatvoreni kao društvo prema ženama kandidatima za najviše funkcije. Imali smo predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović, ali nemojmo zaboraviti da je ona imala i infrastrukturu čitave stranke, imala je s druge strane Ivu Josipovića. Nisu to zanemarive stvari kada moraš dobiti 50 plus jedan posto', kaže Trogrlić.

Prijeđe li ipak Selak Raspudić HDZ-ovog kandidata, vrlo lako je moguće da bi se u tom slučaju sučelila sa Zoranom Milanovićem. 'Kada bih se jednom kandidirala protiv Zorana Milanovića, ne bih uopće išla za time da prilagođavam svoj sadržaj njemu, nego bih bila ono što ja jesam, a on bi bio ono što on jest. Na temelju toga bi građani donijeli odluku kakvu bi donijeli. Ako prilagođavam svoj sadržaj njemu, to znači da mu dozvoljavam da modelira moj nastup, što znači da ga stavljam u poziciju lidera, a na kraju će se onda to sigurno odraziti na mom rezultatu', poručila je prije mjesec dana u 'Nedjeljom u dva' Selak Raspudić.