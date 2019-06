Javni prijevoz u Zagrebu dvostruko skuplji nego u Beču: Gdje je pokaz bagatela, auto teški luksuz i kamo se isplati na vikend?

Daleko najskuplji javni prijevoz u svijetu ima London, a najjeftinije se voziti u Buenos Airesu, otkriva usporedna cjenovna analiza Deutsche banke iz koje se vidi i da su cigarete najskuplje u Australiji, alkohol u Dubaiju, Coca-Cola u Oslu, automobili u Singapuru, a benzin u Hong Kongu

No u obzir je, naravno, potrebno uzeti i razine dohodaka koje se ostvaruju u ta dva grada. Prema posljednjim dostupnim podacima, prosječna neto plaća u Zagrebu kreće se oko 7200 kuna, što znači da Zagrepčani odvajaju oko pet posto plaće za mjesečnu kartu javnog prijevoza. U Beču se prosječna neto plaća kreće iznad 1900 eura, što znači da stanovnici tog grada za mjesečni javni prijevoz izdvajaju nešto manje od 2,5 posto svojih primanja. Ugrubo, upola manje nego u Zagrebu.

Analiza Deutsche banke otkriva i da najpristupačniji javni prijevoz ima Buenos Aires, u kojem mjesečnu kartu treba platiti tek stotinjak kuna, a malo višu cijenu imaju još i Mumbai i New Delhi te Mexico City i Prag.

Koliko se britanska prijestolnica izdvaja od ostalih velikih gradova, dovoljno govori da se na drugom mjestu nalazi Dublin s mjesečnom kartom koja stoji oko 850 kuna, a cijene na toj razini imaju Tokio, New York i Sydney.

Spomenute cijene proizlaze iz analize koju je napravio londonski ured Deutsche banke njihovim uspoređivanjem u pedesetak svjetskih metropola za tridesetak kategorija proizvoda i usluga i svodeći ih na dolarske iznose. Općenito gledajući, liste uglavnom ispunjavaju očekivanja: najrazvijenije i najbogatije države imaju najviše cijene, a gradovi u siromašnijim državama imaju niže. No postoje i interesantne pojedinosti od kojih smo izdvojili neke, istodobno preračunavajući cijene u kune kako bi ih bilo lakše usporediti s onima u Hrvatskoj.

Koliko ostane nakon stanarine

Jedna od važnijih statistika je raspoloživi dohodak za dvoje zaposlenih nakon prosječne stanarine. Taj iznos mnogo govori o skupoći stanovanja u pojedinim gradovima, dohocima, kao i o mogućnosti da se nešto i uštedi uz normalan život. Najviše u svijetu, čak i usprkos vrlo visokim cijenama nekretnina, ostaje stanovnicima San Francisca – čak 31.000 kuna mjesečno. U sličnom rangu nalazi se i Zürich, a pri vrhu je još nekoliko američkih (Chicago, Boston, New York) i australskih gradova (Sydney, Melbourne), u kojima zaposlenom paru ostaje između 16,5 i 22 tisuće kuna nakon što plate stan. Od europskih gradova izdvajaju se Oslo i Kopenhagen (oko 15.000 kuna). Na samom dnu liste, očekivano, nalaze se Kairo i Dhaka u Bangladešu. U Kairu, nakon što se plati stanarina, od dvije plaće preostaje tek 420 kuna, a u Dhaki nešto povoljnijih 1080.

Poželi li netko kupiti auto, ta će avantura daleko najskuplja biti u Singapuru. Grad-država, čijih pet i pol milijuna stanovnika živi na otoku koji je tek nešto veći od zajedničke površine Hvara i Cresa (na kojima ukupno živi petnaestak tisuća ljudi), oskudijeva s prostorom i ima posebne limite za to koliko se godišnje smije kupiti novih vozila. Zbog toga cijena prosječnog novog automobila srednje klase, bez specijalne dodatne opreme, premašuje čak pola milijuna kuna. Na drugom i trećem mjestu po skupoći nalaze se Kopenhagen i Oslo, u kojima je takav automobil upola jeftiniji, a nakon njih dolaze još neki napučeni gradovi jugoistočne Azije: Dhaka, Kuala Lumpur i Jakarta. Najjeftinije prolaze stanovnici nigerijskog Lagosa, u kojem jedan Golf stoji 68 tisuća kuna, te građani Indije u Mumbaiju, New Delhiju i Bangaloreu, u kojima cijena raste do 98 tisuća kuna.

Nakon kupnje automobila vožnja gradom najviše će stajati u Hong Kongu, u kojem se litra benzina prodaje za 13,5 kuna. U vrhu ljestvice po skupoći goriva, koju je objavila Deutsche banka, društvo Hong Kongu rade brojni europski gradovi (Oslo, Amsterdam, Milano, Helsinki, Atena) zbog činjenice da europske države solidan dio proračunskih prihoda ostvaruju upravo oporezivanjem goriva. Očekivano, najjeftiniji benzin je u gradovima naftom bogatih država. U Kairu, saudijskom Rijadu i nigerijskom Lagosu litra goriva stoji tek 2,6 kuna.