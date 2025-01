Javio se HDZ-ov šef Hrvatskih šuma: 'Korupcija je na nižim razinama, nema to veze s Dabrom'

"Prošle godine je Uprava Hrvatskih šuma podnijela prijavu vezano za određene radnje koje se događaju na nižim razinama, a prelaze ovlasti Uprave, i potencijalno mogu biti koruptivno kaznena djela", izjavio je Dujić za Hrvatsku televiziju (HTV).

HRT neslužbeno doznaje da se izvidi provode od listopada prošle godine. Dujić je dodao kako to nema nikakve veze s onim što je jučer rečeno niti da je istina ono što je jučer izneseno oko toga.

"Mi imamo sve argumente da je situacija dijametralno suprotna od jučer iznesenog", kazao je za HTV predsjednik Uprave HŠ-a Dujić. Na pitanje ima li neke sumnje da se nešto događa, Dujić je rekao kako su to pokrenuli prije nego je Dabro postao ministar. "Niti je Dabro bio upoznat s time da smo mi to pokrenuli, niti smo mogli upoznat bilo koga da smo to pokrenuli, u cilju istrage", naglasio je Dujić.