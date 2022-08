Javio se bivši djelatnik splitske Hitne: Nakaradni sustav omogućuje to da je Matijaniću došla liječnica friško s faksa

Na Facebook stranici Hitna uživo 194 objavljen je osvrt bivšeg djelatnika splitske Hitne, Gorana Franića, o smrti novinara Vladimira Matijanića. Medicinski tehničar Franić dugo godina radio je u sustavu hitne pomoći u okviru Splitsko-dalmatinske županije i vrlo je upućen u zbivanja, kazali su tportalu administratori stranice. Franić sada živi u Njemačkoj, gdje radi za tamošnju službu za spašavanje u hitnim slučajevma FAI Flight Ambulance. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti

'Vladimir Matijanić nažalost nije preživio covid-19. S obzirom na komorbiditet koji je imao relativno velika je vjerojatnost da bi ishod bio isti i da je hospitaliziran. To ne opravdava liječnike zarazne klinike da ga unatoč komorbiditetu koji ima i za koji je u studijama opisano da je jako opasan kad se spoji sa covid-19, te se preporuča sve pacijente sa njegovim stanjem hospitalizirati pošalju doma, te nakon nekoliko telefonskih razgovora i dalje inzistiraju da mu hospitalizacija nije potrebna.

Onda mu u kućnu posjetu dođe poznajući sustav vjerojatno mlada doktorica koja još nema iskustva I koja vjeruje da njegov komorbiditet nije problem zbog kojeg bi trebao biti hospitaliziran jer da je već bi to napravili na infektima, ali to što radi na mjestu koje zakonski mora popunjavat specijalist sa završenom specijalizacijom, a ne liječnik friško s fakulteta je ne štiti od ničega nažalost. Vjerujem da bi i ona i cijeli njen tim sada postupili 'pametnije', igrali na sigurno i odveli ga na prijem. Ali nažalost vrijeme se ne može vratiti i ona će se morati suočiti sa pitanjem jesam li mogla pametnije te sa eventualnim posljedicama svih postupaka od inspekcija do DORH istraga koji se provode.