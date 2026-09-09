oporbeni prijedlog

Janezu Janši prijeti ustavna tužba: 'Prekršio je Ustav, zakon, Povelju UN-a...'

M.Da./Hina

09.09.2026 u 17:51

Janez Janša
Janez Janša Izvor: EPA / Autor: ANTONIO BAT
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Slovenski oporbeni Pokret Sloboda u srijedu je sa strankom Ljevica u parlamentu podnio prijedlog ustavne tužbe protiv predsjednika vlade Janeza Janše, optužujući ga da provodi vanjsku politiku isključivo u interesu Izraela

Izraelski šef diplomacije Gideon Sar u službenom je posjetu Ljubljani gdje će u srijedu navečer otvoriti prvo izraelsko veleposlanstvo u Sloveniji.

Njegov slovenski kolega Tone Kajzer nakon zajedničkog susreta rekao je da je vrijeme da se "nakon dugog razdoblja" ojačaju odnosi dviju država, a suradnja prebaci u "višu brzinu", prenosi 24ur.

Kajzer je novi slovenski ministar vanjskih poslova koji je na tu funkciju stupio u lipnju, kad i vlada njegovog stranačkog šefa Janeza Janše, slovenskog političkog veterana.

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Zaokret u politici

Janšin SDS i partneri vlast su preuzeli nakon premijera Roberta Goloba, čelnika Pokreta Slobode koji je vladao s Ljevicom. Za vrijeme njegovog mandata Slovenija je kritizirala izraelsko postupanje u Gazi, priznala Palestinu, zabranila trgovinu oružjem s Izraelom i uvoz s okupiranih područja.

Golob je u srijedu rekao da postupci Janšine vlade pokazuju da Slovenija više ne provodi suverenu vanjsku politiku, već radi isključivo u interesu Izraela, prenosi STA.

Bivši premijer rekao je da je prije 175 dana prvi put razotkriveno uplitanje izraelskih obavještajaca u slovenska unutarnja pitanja.

Riječ je o aferi s obavještajnom tvrtkom Black Cube koja navodno stoji iza tajno snimljenih, manipuliranih i anonimno objavljenih razgovora s istaknutijim članovima lijevog centra uoči ovogodišnjih parlamentarnih izbora.

Janša je ranije priznao susret s dužnosnikom Black Cubea, ali je negirao da je naručio operaciju, piše France Presse.

Gideon Saar
Gideon Saar Izvor: EPA / Autor: MARTIN DIVISEK

'Popravljanje štete'

U poruci na X-u u ponedjeljak objavio je da jednostavno želi "normalizirati slovensku vanjsku politiku i popraviti štetu" koju je njegov prethodnik navodno prouzročio interesima slovenskog naroda.

Golob smatra da od tog otkrića traju "prijateljstvo" i brojni posjeti izraelskih lobista Ljubljani. Osim toga, "Slovenija je prvi put upotrijebila veto u interesu koji nije slovenski, nego izraelski", nastavio je Golob. Slovenija se u kolovozu usprotivila zajedničkoj izjavi EU-a kojom bi se osudilo širenje nezakonitih izraelskih naselja na Zapadnoj obali, prenosi STA.

Čelnik Slobode dotaknuo se i Sara, člana izraelske vlade "koja provodi genocid u Gazi”. "Zbog svega toga došli smo do zaključka da je predsjednik vlade time prekršio kako Ustav Republike Slovenije, tako i Zakon o vanjskim poslovima, Povelju Ujedinjenih naroda i niz međunarodnih rezolucija”, rekao je Golob.

Za prolazak tužbe u Državnom zboru potrebno je 46 glasova, no oporba broji samo 40 zastupnika.

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