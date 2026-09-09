Janezu Janši prijeti ustavna tužba: 'Prekršio je Ustav, zakon, Povelju UN-a...'

Slovenski oporbeni Pokret Sloboda u srijedu je sa strankom Ljevica u parlamentu podnio prijedlog ustavne tužbe protiv predsjednika vlade Janeza Janše, optužujući ga da provodi vanjsku politiku isključivo u interesu Izraela

Izraelski šef diplomacije Gideon Sar u službenom je posjetu Ljubljani gdje će u srijedu navečer otvoriti prvo izraelsko veleposlanstvo u Sloveniji. Njegov slovenski kolega Tone Kajzer nakon zajedničkog susreta rekao je da je vrijeme da se "nakon dugog razdoblja" ojačaju odnosi dviju država, a suradnja prebaci u "višu brzinu", prenosi 24ur. Kajzer je novi slovenski ministar vanjskih poslova koji je na tu funkciju stupio u lipnju, kad i vlada njegovog stranačkog šefa Janeza Janše, slovenskog političkog veterana.

Zaokret u politici Janšin SDS i partneri vlast su preuzeli nakon premijera Roberta Goloba, čelnika Pokreta Slobode koji je vladao s Ljevicom. Za vrijeme njegovog mandata Slovenija je kritizirala izraelsko postupanje u Gazi, priznala Palestinu, zabranila trgovinu oružjem s Izraelom i uvoz s okupiranih područja. Golob je u srijedu rekao da postupci Janšine vlade pokazuju da Slovenija više ne provodi suverenu vanjsku politiku, već radi isključivo u interesu Izraela, prenosi STA. Bivši premijer rekao je da je prije 175 dana prvi put razotkriveno uplitanje izraelskih obavještajaca u slovenska unutarnja pitanja. Riječ je o aferi s obavještajnom tvrtkom Black Cube koja navodno stoji iza tajno snimljenih, manipuliranih i anonimno objavljenih razgovora s istaknutijim članovima lijevog centra uoči ovogodišnjih parlamentarnih izbora. Janša je ranije priznao susret s dužnosnikom Black Cubea, ali je negirao da je naručio operaciju, piše France Presse.