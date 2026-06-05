Izrael otvara prvo veleposlanstvo u Sloveniji

Vlada premijera Janeza Janše vjerojatno će promijeniti smjer vanjske politike koji je nametnuo prethodnik mu, socijalni liberal, Robert Golob.

Prethodna vlada priznala je palestinsku državu i zabranila ulazak izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu.

Slovenska je televizija također odbila sudjelovanje na ovogodišnjem natjecanju Eurovizije, kao što Eurosong nije ni emitirala, upravo zbog sudjelovanja te bliskoistočne zemlje.