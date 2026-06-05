zatopljavanje odnosa

Izrael otvara prvo veleposlanstvo u Sloveniji

I.J./Hina

05.06.2026 u 15:19

Gideon Saar
Gideon Saar Izvor: EPA / Autor: MARTIN DIVISEK
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Izrael planira otvoriti veleposlanstvo u Sloveniji, rekao je kasno u četvrtak ministar vanjskih poslova Gideon Saar, kao znak zatopljavanja odnosa otkako je nova vlada desnog centra preuzela vlast u Ljubljani.

Vlada premijera Janeza Janše vjerojatno će promijeniti smjer vanjske politike koji je nametnuo prethodnik mu, socijalni liberal, Robert Golob.

Prethodna vlada priznala je palestinsku državu i zabranila ulazak izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu.

Slovenska je televizija također odbila sudjelovanje na ovogodišnjem natjecanju Eurovizije, kao što Eurosong nije ni emitirala, upravo zbog sudjelovanja te bliskoistočne zemlje.

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"Nakon godina neprijateljstva prethodne vlade, sada imamo priliku obnoviti, ojačati i produbiti pravo partnerstvo", objavio je Saar na X-u.

Prvom takvom misijom u Sloveniji, Izrael dobiva još jedno uporište u Europskoj uniji i NATO-u.

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