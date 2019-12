Grabar-Kitarović: Briga me što kažu drugi političari, mene je briga što kaže moj narod

Predsjednička kandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović poručila je u petak da svatko - premijer, predsjednik Sabora, članovi HDZ-a i svi u Hrvatskoj mogu slobodno govoriti o njezinu predsjedničkom programu koji promiče zajedničke vrijednosti koje imamo i radimo ih u sinergiji da bi Hrvatska bila bolja i jača.

Istaknula je kako je "predsjednik Vlade i predsjednik Sabora i svatko u Hrvatskoj, bilo da je član HDZ-a ili nije, slobodan govoriti o mom programu - afirmativnom u pozitivnom smislu". Na pitanje odnosi li se to i na one članove HDZ-a koji podupiru druge predsjedničke kandidate, Grabar-Kitarović odgovorila je kako je obišla svaki pedanj Hrvatske i da je uvjerena u potporu HDZ-a.

"Ali ovo je slobodna zemlja i svatko ima pravo birati onoga koga želi, za to smo se borili, za to su se borili naši branitelji, i to ćemo ostvariti", poručila je Grabar-Kitarović.

Birači će prosuditi naše životopise i ono što radimo



Na primjedbu novinara kako je bivši predsjednik Republike Ivo Josipović rekao da je "Miroslav Škoro 'televizija u boji' za Kolindu Grabar-Kitarović" i na pitanje je li ju iznenadila ta izjava, Grabar-Kitarović je kratko odgovorila da želi ostati pozitivna i afirmativna.



S tim u vezi, spomenula je da se kao predsjednica Republike Hrvatske susrela s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom kao jedna od prvih svjetskih dužnosnica, a potom se s američkim predsjednikom i više puta susrela. Dodala je kako je razgovarala i s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, razgovaramo o geostrateškim pitanjima, a uspostavila je i suradnju u sklopu Inicijative triju mora koja je danas, ocijenila je, prepoznata i kao europska inicijativa, a ne samo hrvatska i koja će donijeti boljitak svim našim ljudima. Istaknula je kako je već uspostavljen i fond u sklopu te inicijative te da joj se želi priključiti i Njemačka.



Grabar-Kitarović govorila je i o njezinu djelovanju na domaćem planu gdje je, ocijenila je, postavila mnoga važna pitanja kao što je demografija - pitanje svih pitanja što je, uz ostale, prepoznala i Europska unija koja je pitanje demografija stavila na razinu potpredsjednice Komisije što, smatra, očito govori da je riječ o bitnom pitanju.



"Napravila sam i cijeli program o demografiji i demografskim promjenama, moje Gospodarsko vijeće dalo je niz prijedloga i mjera koji su već prihvaćeni u Hrvatskoj za bolji život, zalažem se svom silom za prava Hrvata u Bosni i Hercegovini i za njihovu konstitutivnu jednakopravnost", rekla je. Dodala je kako je posjetila i iseljeničku zajednicu diljem svijeta, sudjelovala na brojnim konferencijama, nedavno dobila i nagradu Fulbright stipendije za životno djelo kao jedna od troje Europljana dosad, rekavši kako "ne zna dokle nabrajati".

Na ponovljeno pitanje znači li to da Ivo Josipović nije u pravu, samo je kratko dodala - o tome će procijeniti birači i građani koji će prosuditi, ne samo naše životopise, već i sve ono što za njih radimo, koliko ih slušamo i koliko radimo u interesu države.



Mi apsolutno nemamo ništa s plakatima SNV-a



Vezano za novinarsku primjedbu kako je DIP uputio pitanje svim predsjedničkim kandidatima u vezi plakata Srpskoga narodnog vijeća (SNV), odnosno je li riječ o donaciji ili su te plakati plaćeni, te na pitanje što je DIP-u odgovorila, Grabar-Kitarović potvrdila je da je taj dopis vidjela.

"Mi apsolutno nemamo ništa s time - nismo ih ni naručili, niti platili, niti tražili bilo što takvo", zaključila je.

Grabar-Kitarović je na izbornom skupom u Virovitici, među ostalim, predstavila ideju o osnivanju demografskog fonda uz pomoć kojega bi se subvencionirale rate kredita mladim obiteljima. Predstavila je dijelove programa koji se odnose na umirovljenike, poljoprivredu te naglasila da OPG-i moraju biti nositelj poljoprivrede.



"U suradnji s Ministarstvom poljoprivrede potrebno je raditi na dugoročnoj strategiji poljoprivrede. Ne treba 'lupati' subvencije nego ih koristiti za rad, inovacije, navodnjavanje i proizvode dodane vrijednosti. Moramo iskoristiti prednosti hrvatske zemlje koja nije kontaminirana", istaknula je.

Naglasila je da se njezin program temelji na politici pomirbe i zajedništva Franje Tuđmana te da je nastao radom na terenu.

"Prošla sam svaki pedalj Hrvatske, bila sam radosna kad sam vidjela radost na licima drugih. Briga me što kažu drugi političari, mene je briga što kaže moj narod. Spremna sam sučeliti se s bilo kime, ali sučeljavajmo se idejama, programom, inicijativom, a ne vrijeđanjem", poručila je Grabar - Kitarović.



Podsjetila je da su se za vrijeme njezina mandata promijenile tri Vlade. "Znala sam biti kritična, ali moje kritike bile su praćene programom. Kad je sadašnja Vlada prihvatila ruku koji sam pružila, znala sam da u sinergiji i zajednički možemo učiniti puno više. Nastavit ću biti korektiv, ali ću i surađivati kada znam da je to u korist hrvatskog naroda i države", istaknula je.