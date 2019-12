Grabar Kitarović ne želi nikome na crtu dok ne pokažu programe, pa smo proučili njezin. Hrvatsku spominje čak 337 puta, a pogledajte što je još unutra

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović u utrci za novi mandat na Pantovčaku uskratila je hrvatskoj javnosti mogućnost da se u kvalitetu vodećih predsjedničkih kandidata uvjeri i putem TV sučeljavanja. Prije točno pet godina spremno je odmjerila snage s tadašnjim predsjednikom Ivom Josipovićem te s ostalom dvojicom kandidata, Milanom Kujundžićem i Ivanom Viliborom Sinčićem. Danas, međutim, poziva svoje izazivače da s njom sučele programe, uobličene u 'pristojan dokument'

Program Kolinde Grabar Kitarović , nazvan ' Hrvatska ZNA i mora bolje ', uobličen je u dokument od 59 stranica, s tim da polovicu čine njezine fotografije i ilustracije velikih formata. Uz ostalo, predlaže niz mjera u segmentu unutarnje politike - od demografije do financija - što je izvan njezinih ustavnih ingerencija, ali predsjednica očigledno povezuje 'osnaživanje hrvatske obitelji kao jezgre hrvatskog društva' s obvezom iz predsjedničke prisege da će kao hrvatski državni poglavar 'čuvati nezavisnost, opstojnost i jedinstvenost države Hrvatske'.

Izborni program započinje predstavljanjem situacije u državi prije njezina ustoličenja. Bilo je to, kaže ona, 'stanje zapuštenosti i društvene apatije': vanjska politika bila je zatočena u 'regiji', gospodarstvo je jedva disalo, demografijom i ravnomjernim razvojem svih hrvatskih krajeva nije se sustavno bavio nitko, a Domovinski rat i hrvatski branitelji bili su 'izloženi grubim optužbama, pa i represiji'.

Sučeljavanje? Pokažite onaj minimum poštovanja prema našim ljudima, recite što im nudite, kako vidite budućnost ovog naroda i ove države, uobličite to u pristojan dokument te sučelimo programe.

S obzirom na naglašeni demografski problem i to da 'samo osnaživanjem hrvatske obitelji možemo osigurati dugoročni opstanak i blagostanje hrvatskoga društva, hrvatskog naroda i hrvatske države', predsjednica kao nastavak dosadašnje politike predlaže 'mjere za sveobuhvatnu nacionalno svjesnu viziju sinergije obrazovnih, gospodarskih, kulturnih i demografskih politika u svrhu preokretanja negativnih populacijskih trendova i poboljšanja socijalnih politika'.

Kako je hrvatski identitet 'pojačano ugrožen fenomenima globalizacije', a 'mlade generacije Hrvata sve manje znaju o svojoj Domovini', predsjednica bi u svom drugom mandatu inzistirala na razrađenim programima poučavanja mladih naraštaja o ključnim pojavama, događajima, protagonistima i herojima novije hrvatske povijesti te Domovinskom ratu. Inzistirat će i na provedbi mjera za izgradnju i promicanje brenda Hrvatske koje je već predložila, a konkretno bi, recimo, predložila da se kompleks zatvora u Staroj Gradiški uredi kao memorijalni muzej žrtava svih totalitarnih i autoritarnih režima. Također, ustrajavat će na povratku preostale kulturne baštine ukradene tijekom Domovinskog rata te za povratak sve hrvatske arhivske građe iz srbijanskih arhiva - to će vezati i s pregovorima Srbije o članstvu u Europskoj uniji.

6. Hrvatska sigurnost

Predsjednica bi ustrajavala na mjerama aktivne populacijske politike kao temelja sigurnosne politike: 'izrazito negativni demografski trendovi, koji rezultiraju nenaseljenim ili slabo naseljenim teritorijem, izlažu državu stalnoj ugrozi'. I nadalje će se zauzimati za nastavak postupnog rasta obrambenog proračuna, koji će omogućiti daljnju modernizaciju Hrvatske vojske, branit će čast i ugled vojske i policije.

'Kritizirati pojedine institucije države demokratsko je pravo svakog građanina, no valja razlučiti kritiku od zlonamjernih teza i dokazano senzacionalističkih naslova i napisa radi ponižavanja države i izazivanja nepovjerenja građana upravo u one institucije koje jedine mogu jamčiti njihovu sigurnost. To neću dopustiti', najavljuje Kolinda Grabar Kitarović, ne navodeći koje će represivne mehanizme pritom koristiti.

Predložit će mjere za osnaživanje sustava domovinske sigurnosti, sigurnosno-obavještajnog sustava i nastavit će rad na jačanju hrvatske energetske neovisnosti.

7. Hrvatski optimizam

Konkretno, umrežit će uspješne hrvatske znanstvenike i druge hrvatske uspješne pojedince koji djeluju u inozemstvu; potaknuti uvođenje programa sustavnog mentorstva svih hrvatskih maturanata kod hrvatskih poduzetnika te u javnoj upravi i službama; nastavit će otvarati javni prostor svima koji teže izvrsnosti i rade za opće dobro - jer 'dok je takvih ljudi, a naš ih je narod uvijek imao, bit će i Hrvatske'.

I za kraj, predsjednica i predsjednička kandidatkinja poručuje: 'Ostajem vaša, takva kakva jesam'.

'Sa svojim vrlinama i manama, uspjesima i pogreškama, s iskustvom i političkim kapitalom koji me obvezuju služiti svome narodu i svojoj Domovini. Ostajem s vama, jedna od vas, ista ona Kolinda koja sam bila prije prvog mandata i koja ću biti nakon drugog mandata. Ostajem s vama zato što vjerujem u Hrvatsku, u vas, jer - VI STE HRVATSKA!'