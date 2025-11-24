Medved upozorio na važan oblik sigurnosti koji se ne smije zanemariti: 'Igra mačke i miša'

"Hrvatska se suočava s rastućim brojem kibernetičkih prijetnji koje pogađaju kritičnu infrastrukturu, javnu upravu, energetiku, zdravstvo i komunikacijske sustave. Naše institucije, gospodarstvo i društvo moraju biti jednako brzo, hrabro i učinkovito u odgovoru na ove prijetnje", rekao je Medved na petoj konferenciji o sigurnosti informacijskih sustava u Hrvatskoj u Hotelu Westin.

Naglasio je da digitalni prostor zahtijeva jednaku razinu zaštite kao i fizički.

Podsjetio je da je Vlada donijela niz ključnih zakona- Zakon o kibernetičkoj sigurnosti, Zakon o kibernetičkoj sigurnosnoj certifikaciji informacijsko- komunikacijskih tehnologija te Zakon o kritičnoj infrastrukturi- čime je omogućeno dugoročno planiranje i jačanje nacionalnih kapaciteta.