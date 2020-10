[VIDEO] Jandroković: Ako brojke nastave rasti, ako se dio ljudi ne bude pridržavao mjera, država mora pojačati kontrolu

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u utorak je još jednom pozvao građane da se pridržavaju mjera za sprječavanje zaraze koronavirusom, poručivši da je to "bitka svakoga od nas" te su nam potrebni odgovornost i solidarnost.

"Solidarnost je u ovom trenutku možda i načelo broj jedan, odgovornost 'da', razboritost 'da', ali solidarnost (prije svega), mislimo na one koji su slabi, bolesni, ugroženi, stari", poručio je Jandroković nakon sjednice saborskog Predsjedništva na kojoj je utvrđeno da će nova redovna sjednica Sabora početi u utorak, 3. studenoga.

Moramo biti razumni, pratiti i uspoređivati ono što je kod nas i u drugim zemljama, kad bi netko u ovom trenutku posezao za buntom i prosvjedima, mislim da to nije mudro, niti nam može pomoći, može samo otežati situaciju, odgovorio je novinarima.

Stvari se još drže pod kontrolom

Mišljenja je kako donesene mjere u ovom trenutku mogu zaustaviti broj novozaraženih i umrlih. One su dovoljne, ako ćemo ih se pridržavati, ako brojke nastave rasti, ako se dio ljudi ne bude pridržavao mjera, tada država mora pojačati kontrolu, no nadam se da do toga neće doći, rekao je Jandroković.